Пока вы в маске: в Москве не нашли детей без антител к COVID-19

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Гинцбург: все дети 6–11 лет в Москве уже переболели коронавирусом

Глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что все дети 6–11 лет в Москве уже переболели коронавирусом, поэтому у клинических испытаний вакцины "Спутник М" необходимо изменить протокол, сообщает "Интерфакс".

"Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей отрицательных по антителам к COVID-19 просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом. Были идеи искать их где-нибудь подальше от Москвы, от больших городов, но, сами понимаете, организационно это просто-таки нереалистично", - считает Гинцбург.

Названа особенность антител к омикрон-штамму коронавируса

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал особенность антител к омикрон-штамму коронавируса. Он рассказал об этом в интервью радио Sputnik. По словам профессора, антитела, которые вырабатываются к «омикрону», не способны полностью нейтрализовать другие штаммы коронавируса.

«Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на "омикрон", довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. "Дельта" у нас еще остается, остальные уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии», — объяснил Альтштейн.

Врачи рассказали о редком симптоме COVID-19

Иногда при заражении коронавирусной инфекцией у больного может развиться воспаление мозгового вещества. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. Он объяснил, что на данный момент обсуждается природа энцефалита или энцефаломиелита. Считается, что он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером.

"Скорее всего это смешанная история, не классический вирусный энцефалит", — поделился иммунолог.

Прием психиатра может быть включен в диспансеризацию после COVID-19

Глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Инна Святенко заявила, что рассматривается возможность включения посещения психиатра в перечень бесплатных услуг. Речь идет о реализации программы углубленной диспансеризации переболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Данная мера направлена на предотвращение потери памяти и развития депрессии у перенесших заболевание пациентов.

«На сегодняшний день важно, чтобы в рамках углубленной диспансеризации человек мог сообщить о своем психоэмоциональном состоянии. Вместе с министерством здравоохранения и президентом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, доктором медицинских наук Зурабом Кекелидзе мы будем прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра», - сообщила ТАСС представитель Совета Федерации России.

Врач-иммунолог Жемчугов заявил, что Москва вышла на плато по коронавирусу

Москва вышла на плато по заболеваемости и в целом по заражению коронавирусом, есть тенденция к снижению. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, передает РИА "Новости".

Специалист уточнил, что для понимания полной картины необходимо знать общее число выполненных тестов, поскольку положительные дают представление лишь о выявленных зараженных коронавирусом, и эту цифру нужно сравнивать с количеством выполненных тестов.

По словам Жемчугова, эпидемиологическая ситуация будет улучшаться, число зараженных сойдет на нет, поскольку все люди так или иначе столкнутся с вирусом.