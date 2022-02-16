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52 минуты назад

Врачи рассказали о редком симптоме COVID-19

Вечерняя Москваиещё 1

Иногда при заражении коронавирусной инфекцией у больного может развиться воспаление мозгового вещества. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Врачи рассказали о редком симптоме COVID-19
Фото:  Unsplash Unsplash

Он объяснил, что на данный момент обсуждается природа энцефалита или энцефаломиелита. Считается, что он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером.

— Скорее всего это смешанная история, не классический вирусный энцефалит, — поделился иммунолог.

Также врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко сравнила COVID-19 с болезнью, которая вызвала эпидемию в начале прошлого века.

— То, что страдает центральная нервная система — это несомненно. Это не только сосудистые вещи. Мне, как неврологу, кажется, что есть что-то общее с эпидемией летаргического энцефалита, которая была больше 100 лет назад, — рассказала она в беседе с URA.RU.

Она подчеркнула, что это связано с тем, что в таком случае наблюдалось нарушение сна, терморегуляции, а также эмоциональные нарушения.

Ранее стало известно, что если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, то это не повод для беспокойства. На количество антител может влиять сразу несколько факторов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вирусолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

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