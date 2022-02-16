Врачи рассказали о редком симптоме COVID-19

Иногда при заражении коронавирусной инфекцией у больного может развиться воспаление мозгового вещества. Об этом заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

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Он объяснил, что на данный момент обсуждается природа энцефалита или энцефаломиелита. Считается, что он может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером.

— Скорее всего это смешанная история, не классический вирусный энцефалит, — поделился иммунолог.

Также врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко сравнила COVID-19 с болезнью, которая вызвала эпидемию в начале прошлого века.

— То, что страдает центральная нервная система — это несомненно. Это не только сосудистые вещи. Мне, как неврологу, кажется, что есть что-то общее с эпидемией летаргического энцефалита, которая была больше 100 лет назад, — рассказала она в беседе с URA.RU.

Она подчеркнула, что это связано с тем, что в таком случае наблюдалось нарушение сна, терморегуляции, а также эмоциональные нарушения.