В Госдуме анонсировали новую льготу для россиян

«В понедельник на заседании Совета Думы обсудим ещё одно важное решение, которое позволит родителям детей-инвалидов, проходящих лечение в стационарах, находиться вместе, причём пребывание будет бесплатным», - написал Володин в Telegram-канале.

По его словам, часто ребёнку необходимо длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов. При этом у родителей нет средств, чтобы быть рядом. Детям-инвалидам в такой ситуации особенно нужна поддержка и помощь близких.