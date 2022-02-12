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38 минут назад

В Госдуме анонсировали новую льготу для россиян

Майк Габриелян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о подготовке законопроекта, предусматривающего новую льготу для россиян с детьми. Инициативу рассмотрят уже 15 февраля.

В Госдуме анонсировали новую льготу для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ предусматривает льготу для родителей детей-инвалидов, которые проходят лечение в медучреждениях.

«В понедельник на заседании Совета Думы обсудим ещё одно важное решение, которое позволит родителям детей-инвалидов, проходящих лечение в стационарах, находиться вместе, причём пребывание будет бесплатным», - написал Володин в Telegram-канале.

По его словам, часто ребёнку необходимо длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов. При этом у родителей нет средств, чтобы быть рядом. Детям-инвалидам в такой ситуации особенно нужна поддержка и помощь близких.

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Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании 15 февраля.

Ранее экономист РУДН Андрей Гиринский рассказал о новых льготах для пенсионеров.

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