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30 минут назад

Экономист напомнил пенсионерам о льготах

Елена Прошина

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский напомнил пенсионерам, что они освобождены от уплаты части платежей и пошлин, среди которых налог на имущество и земельный налог. Об этом пишет агентство «Прайм».

Пенсионерам напомнили о льготах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, людям, достигшим пенсионного возраста, также не нужно платить за обслуживание банковской карты платежной системы «Мир». Кроме того, в значительном количестве регионов пенсионеры вправе не платить за проезд в общественном транспорте, отметил Гиринский. Он добавил, что с 1 февраля они могут рассчитывать на социальную поддержку — бесплатную обувь, одежду или продукты.

Экономист также пояснил, что освобождение от земельного налога возможно в том случае, если пенсионер владеет участком, не превышающим 6 соток. Если у пенсионера в собственности несколько земельных участков, льгота распространяется только на один из них.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Бессараб рассказала, на какие льготы могут рассчитывать российские пенсионеры. С января 2022 года граждане России, достигшие пенсионного возраста, могут не платить госпошлину за удостоверение доверенностей для получения пенсионных выплат и пособий, а также выдачу свидетельств при наследовании жилья.

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