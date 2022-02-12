Пенсионерам напомнили о льготах

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский напомнил пенсионерам, что они освобождены от уплаты части платежей и пошлин, среди которых налог на имущество и земельный налог. Об этом пишет агентство «Прайм».

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По его словам, людям, достигшим пенсионного возраста, также не нужно платить за обслуживание банковской карты платежной системы «Мир». Кроме того, в значительном количестве регионов пенсионеры вправе не платить за проезд в общественном транспорте, отметил Гиринский. Он добавил, что с 1 февраля они могут рассчитывать на социальную поддержку — бесплатную обувь, одежду или продукты.

Экономист также пояснил, что освобождение от земельного налога возможно в том случае, если пенсионер владеет участком, не превышающим 6 соток. Если у пенсионера в собственности несколько земельных участков, льгота распространяется только на один из них.