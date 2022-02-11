Умерла актриса Евгения Брик

Актриса Евгения Брик умерла в возрасте 40 лет. Об этом в Facebook сообщила журналистка Катерина Гордеева.

«Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности», — написала она.

Журналистка добавила, что Брик была одной из самых «красивых, веселых и верящих в жизнь».

Евгения Хиривская родилась 3 сентября 1981 года в Москве. Фамилию Брик актриса взяла в честь своей прабабушки по отцу Софьи Брик в качестве сценического псевдонима.

В 2004 году окончила Российскую академию театральных искусств (ГИТИС). Снималась в фильмах «Тиски», «Стиляги», «Оттепель», «Географ глобус пропил», «Одесса», «Бомба», а также в множестве других отечественных фильмах и сериалах.