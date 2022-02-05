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43 минуты назад

Дочь Леонида Куравлева не пришла на похороны отца

Похороны народного артиста РСФСР Леонида Куравлева посетило мало людей. На них не пришла и его дочь.

Отсутствие дочери на похоронах Куравлева объяснили
Фото: ТАССТАСС

Сын Леонида актера в программе на НТВ «Ты не поверишь» объяснил, почему его сестра не пришла проводить в последний путь отца.

Василий Куравлев рассказал, что сестра себя плохо чувствовала, поэтому не пришла на похороны. Женщина была под серьезным стрессом. Сын артиста также сообщил, что у сестры есть подозрение на COVID-19.

Дочь Куравлева работает психотерапевтом. Она последние три года ухаживала за отцом.

До этого художник Никас Сафронов объяснил, почему не смог посетить церемонию прощания с Куравлевым. По его словам, он не знал точную информацию о времени и месте мероприятия, а родственники актера не брали трубки.

Умер актер Леонид Куравлев

О смерти Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. До этого он находился в медицинском учреждении. 85-летнему народному артисту был поставлен диагноз «деменция смешанного типа». Его состояние врачи оценивали на уровне средней тяжести. Актера похоронили на Троекуровском кладбище.

Леонид Куравлев — актер советского и российского кино, звезда многих культовых фильмов отечественного кинематографа. Известен ролями в таких фильмах, как «Иван Васильевич меняет профессию», «Место встречи изменить нельзя», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная», «Золотой теленок». Артист продолжал сниматься в кино вплоть до 2015 года. О биографии Куравлева можно узнать в материале «Вечерней Москвы».

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