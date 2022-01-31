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1 час назад

Ушел из жизни Виктор Мережко

На 85-м году жизни умер кинорежиссер и сценарист Виктор Мережко. По его сценариям снято 50 фильмов, среди которых – знаменитая михалковская «Родня» с Нонной Мордюковой (по признанию самого Мережко, роль он писал со своей тещи), «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться».

1/11 Виктор Мережко (1937 — 2022)
Фото: Максим Бурлак/Global Look Press
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2/11 Никита Михалков и Нонна Мордюкова в фильме по сценарию Виктора Мережко «Родня»
Фото: Мосфильм
3/11 Виктор Мережко, 1978 год
Фото: Сизухин/РИА «Новости»
4/11 Драматург Виктор Мережко с сыном Ваней в своей квартире, 1990 год
Фото: Владимир Федоренко РИА «Новости»
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5/11 Людмила Гурченко и Олег Янковский в фильме по сценарию Виктора Мережко «Полеты во сне и наяву» (1982)
Фото: Киностудия им. А.П.Довженко
6/11 Виктор Мережко в своем рабочем кабинете, 1990 год
Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
7/11 Наталья Андрейченко и Виктор Мережко в сцене из фильма по сценарию Мережко «Прости» (1986)
Фото: РИА «Новости»
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8/11 Кинорежиссер Сергей Соловьев и кинодраматург Виктор Мережко беседуют в перерыве между заседаниями VI съезда кинематографистов СССР, 1990 год
Фото: Галина Кмит
9/11 Виктор Мережко, 1999 год
Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»
10/11 Драматург Виктор Мережко перед началом творческого вечера Никиты Михалкова «В кадре и за кадром» в Доме кино, 2010 год
Фото: Григорий Сысоев/РИА «Новости»
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11/11 Президент Владимир Путин вручил Виктору Мережко почетное звание «Народный артист РФ» на торжественной церемонии в Кремле, 2014 год
Фото: Алексей Никольский/РИА «Новости»

Мережко не сразу стал кинематографистом. Сначала он закончил полиграфический вуз во Львове, а во ВГИК поступил в возрасте 27 лет. Первый фильм по его сценарию поставили, когда молодой человек учился на втором курсе.

Он также известен как драматург, многие театры ставили спектакли по его пьесам: «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик».

В 1990-х Мережко прославился как телеведущий – он вел знаменитую «Кинопанораму». Кроме того, он был страстным мультипликатором – больше всего режиссеру нравилось заниматься мультфильмами по русским сказкам. «Брал сказку и, не меняя сюжета, свободно фантазировал — придумывал смешные диалоги, сюжетные ходы, и в результате получались очень хорошие мультики», — рассказывал Виктор Мережко.

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