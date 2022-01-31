Ушел из жизни Виктор Мережко

На 85-м году жизни умер кинорежиссер и сценарист Виктор Мережко. По его сценариям снято 50 фильмов, среди которых – знаменитая михалковская «Родня» с Нонной Мордюковой (по признанию самого Мережко, роль он писал со своей тещи), «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться».

Мережко не сразу стал кинематографистом. Сначала он закончил полиграфический вуз во Львове, а во ВГИК поступил в возрасте 27 лет. Первый фильм по его сценарию поставили, когда молодой человек учился на втором курсе.

Он также известен как драматург, многие театры ставили спектакли по его пьесам: «Пролетарская мельница счастья», «Ночные забавы», «Крик».

В 1990-х Мережко прославился как телеведущий – он вел знаменитую «Кинопанораму». Кроме того, он был страстным мультипликатором – больше всего режиссеру нравилось заниматься мультфильмами по русским сказкам. «Брал сказку и, не меняя сюжета, свободно фантазировал — придумывал смешные диалоги, сюжетные ходы, и в результате получались очень хорошие мультики», — рассказывал Виктор Мережко.