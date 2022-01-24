Пока вы в маске: назван самый частый симптом омикрона

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Власти КНР за месяц подавили вспышку COVID-19 в городе с населением 13 млн человек

Китайские власти за месяц смогли ликвидировать серьезную вспышку коронавируса в провинции Шэньси (северо-запад) и ее административном центре Сиане, население которого составляет около 13 млн жителей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник региональным комитетом здравоохранения. Согласно официальной информации, в больницах Шэньси осталось всего 275 инфицированных (из более чем 2 тыс. человек, не считая бессимптомников). Новых случаев не было выявлено уже несколько дней, данная провинция объявлена территорией с низким риском заражения. Пресечь распространение инфекции удалось благодаря закрытию Сианя и его изоляции от всех прочих районов КНР.

Профессор назвал самый частый симптом «омикрона»

Примерно три четверти (73%) всех заразившихся «омикрон»-штаммом коронавируса в Бангладеш жаловались на насморк, сообщает интернет-газета bdnews24 со ссылкой на официального представителя Главного управления здравоохранения страны профессора Назмула Ислама. По его словам, головные боли наблюдались у 68% пациентов, при этом 64% заразившихся рассказали о чувстве усталости. По крайней мере 60% заболевших данным штаммом жаловались на боли в горле и чихание, а 44% – на кашель. «Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа», – сказал Ислам.

В ВОЗ допустили появление более заразных, чем "омикрон", штаммов

Будущие варианты коронавируса могут быть более заразными, чем "омикрон". Об этом заявила в воскресенье эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, выступая в транслировавшейся ВОЗ в соцсетях программе "Наука за пять минут". "Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться", - сказала она. "Омикрон" не будет последним вариантом, который мы будем обсуждать, и весьма реальна возможность появления в будущем вариантов, вызывающих обеспокоенность", - добавила эксперт. Керкхове подчеркнула, что о свойствах новых штаммов коронавируса в настоящий момент не известно, однако, "несомненно, они будут более заразными, поскольку им потребуется превзойти варианты, которые циркулируют сейчас".

Израильские врачи оценили эффективность четырёх прививок от COVID-19

Четвёртая прививка от коронавирусной инфекции может повысить защиту организма от заболевания вдвое и в три раза лучше защитить от тяжёлого течения болезни в возрастной группе 60 лет и старше. К подобному выводу пришли специалисты из Министерства здравоохранения Израиля. Однако, по мнению израильских медиков, даже четыре укола вакциной не способны уверенно защитить от заражения штаммом «омикрон», сообщает Times of Israel. Врачи проанализировали информацию о 400 тысячах граждан, сделавших четыре дозы вакцины, а также о 600 тысячах израильтян, прошедших три укола. Исследование эффективности четвёртой прививки от COVID-19 израильский медицинский центр Хаима Шибы начал в декабре. "Мы видим увеличение количества антител, выше, чем после третьей дозы, однако есть и много инфицированных «омикроном», получивших четвёртую дозу. Чуть меньше, чем в контрольной группе, но заражений всё равно много", — заявил руководитель исследования, профессор Гили Регев-Йочай.

В ВОЗ заговорили об окончании пандемии в Европе