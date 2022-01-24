В ВОЗ заговорили об окончании пандемии в Европе

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предположил, что новый штамм коронавируса «омикрон» может положить конец пандемии коронавируса в Европе.

Фото: Reuters Reuters

«Вполне вероятно, что регион приближается к своего рода завершающей фазе пандемии», - цитирует издание New Straits Times слова Клюге.

По его мнению, как только пройдет период резкого роста числа случаев заражения новым штаммом коронавируса в Европе, некоторое время будет существовать глобальный иммунитет. Клюге предположил, что он сформируется благодаря заражениям или вакцинам, в частности.

«Мы ожидаем период затишья, прежде чем COVID-19, возможно, вернется ближе к концу года, но это не означает, что вернется пандемия», - отметил эксперт.

Ханс Клюге напомнил, что эндемичными являются те заболевания, о динамике которых можно делать прогнозы. Также эксперт посоветовал быть осторожным с коронавирусом, так как он «не один раз удивил нас».