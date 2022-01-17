Пока вы в маске: назван неожиданный признак омикрона

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Терапевт назвала неожиданный признак омикрон-штамма

О заражении новым штаммом коронавируса «омикрон» может свидетельствовать появление конъюнктивита, сообщила терапевт из Великобритании Нина Аслам. По словам медика, подобное воспаление слизистой оболочки глаза может наблюдаться даже при бессимптомном течении заболевания, пишет Express. «Признаком инфицирования «омикроном» может быть конъюнктивит, представляющий собой воспаление конъюнктивы — тонкой мембраны, выстилающей внутреннюю часть век», — сказала она. Аслам пояснила, что в клетках, которые выстилают сетчатку, белок глаза и веки, имеются рецепторы, при помощи которых коронавирус способен попасть в организм человека.

Спрогнозирован пик заболеваемости "омикроном" в России

Исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (The Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME) заявили, что пик заболеваемости новым вариантом коронавируса — "омикроном" — может произойти в России 22 января. Уточняется, что 5 февраля это будет очевидно и по официальной статистике, пишут "Ведомости". Расчеты IHME показывают, что на пике пятой волны коронавируса заболеваемость может вырасти до показателя 85 700 в сутки.

Гинцбург предупредил об опасности «живой вакцины»

Любой штамм коронавируса, не только "омикрон", может стать "живой вакциной", если человек перенес заболевание. Однако такая "вакцинация" может иметь негативные последствия вплоть до летального исхода, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. "Живой вакциной не только "омикрон" может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенес заболевание "на ногах", то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой "вакцинации", в отличие от вакцинации "Спутником", безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов", - сказал он.

Звезда сериала «Кухня» умер от последствий коронавируса

Российский актёр Иван Рудаков, известный по ролям в сериалах «Кухня» и «Медиум», умер от последствий коронавируса. Ему было 43 года. Его отец, режиссёр Алексей Рудаков, 15 января сообщил о госпитализации сына из-за проблем с лёгкими и сердцем, которые начались после перенесённого COVID-19. Вечером 16 января Рудаков-старший написал у себя в фейсбуке о смерти Ивана. «Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет!!! И мы не знаем, как дальше с этим жить!!! Помолитесь, кто в силах за упокой его души», — написал отец актёра (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. «Секрета».). Известно, что после госпитализации Рудаков находился без сознания и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Австралии признали «Спутник V»

Австралийское Управление терапевтических товаров (TGA) рекомендовало правительству страны признать прививки, сделанные российской вакциной против коронавируса «Спутник V» у прибывающих в страну граждан других государств. Об этом сообщается на сайте регулятора.