Пока вы в маске: назван неожиданный признак омикрона

Исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (The Institute for Health Metrics and Evaluation; IHME) заявили, что пик заболеваемости новым вариантом коронавируса — "омикроном" — может произойти в России 22 января. Уточняется, что 5 февраля это будет очевидно и по официальной статистике, пишут "Ведомости". Расчеты IHME показывают, что на пике пятой волны коронавируса заболеваемость может вырасти до показателя 85 700 в сутки.