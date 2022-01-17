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56 минут назад

Гинцбург: любой штамм коронавируса как "живая вакцина" может привести к летальным исходам

Любой штамм коронавируса, не только "омикрон", может стать "живой вакциной", если человек перенес заболевание.

Гинцбург предупредил об опасности «живой вакцины»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако такая "вакцинация" может иметь негативные последствия вплоть до летального исхода, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Живой вакциной не только "омикрон" может быть, но и все штаммы, которые циркулируют. Если человек перенес заболевание "на ногах", то, считайте, это живая вакцина. Но никто не скажет, какие будут последствия такой "вакцинации", в отличие от вакцинации "Спутником", безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов", - сказал он.

20 декабря 2021 года представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что не исключает, что омикрон-штамм коронавируса станет "живой вакциной" и позволит победить пандемию.
Общество,Мелита Вуйнович,Александр Гинцбург,ВОЗ,ИТАР-ТАСС,
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