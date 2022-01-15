В Ингушетии предъявили Кадырову три ответных претензии

Ингушский общественник Сараждин Султыгов ответил на требование главы Чечни Рамзана Кадырова предъявить ему обоснованные претензии в связи с недовольством ингушей действиями чеченских властей. Видеообращение Султыгов опубликовал на YouTube, перевод приводит «Лента.ру».

Фото: Кадр из видео/YouTube Кадр из видео/YouTube

Претензии касаются территориального вопроса, высказываний чеченских чиновников, а также действий против беженцев из Ингушетии, проживавших в Грозном во время военной кампании.

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Султыгов считает, что власти республик должны создать двустороннюю комиссию для определения границ:

«Сделайте один шаг назад. Посадите комиссии с обеих сторон по земельному вопросу, позвольте им поработать. Если же такой возможности нет, сообщите нам об этом».

Общественник напомнил Кадырову, что тот обещал отпустить территории, на которых проживал тейп Хашиевых, и где расположены ингушские кладбища.

«Мы же мусульмане, которым предстоит встреча со Всевышним. Это же не большой вопрос, Рамзан, не стоящий того, чтобы пролить хоть одну каплю крови среди наших народов», — сказал Султыгов.

Кроме того, общественник недоволен тем, что ингуши, проживавшие в Грозном и длительное время стоящие на учете, сталкиваются с бюрократическими препятствиями.

«Под разными предлогами их убирают с этого учета, ставят снова на очередь, перебрасывают назад. Не допускайте этого. Не требуйте отказные с владельцев ингушских домов, освободите дома ингушей. Мы скажем вам спасибо за это», — сказал он.

Султыгов также потребовал, чтобы чеченские чиновники отказались от критических высказываний в адрес Ингушетии.

«Вы говорите про братские отношения. Берегите это братство, чтобы это было не в одностороннем порядке. Сделайте нам навстречу один шаг, мы сделаем вам три шага! Тогда будет между нами братство и уважение друг к другу», — заключил он.