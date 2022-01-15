В Ингушетии предъявили Кадырову три ответных претензии

Ингушский общественник Сараждин Султыгов ответил на требование главы Чечни Рамзана Кадырова предъявить ему обоснованные претензии в связи с недовольством ингушей действиями чеченских властей. Видеообращение Султыгов опубликовал на YouTube, перевод приводит «Лента.ру».
Претензии касаются территориального вопроса, высказываний чеченских чиновников, а также действий против беженцев из Ингушетии, проживавших в Грозном во время военной кампании.
Султыгов считает, что власти республик должны создать двустороннюю комиссию для определения границ:
«Сделайте один шаг назад. Посадите комиссии с обеих сторон по земельному вопросу, позвольте им поработать. Если же такой возможности нет, сообщите нам об этом».
Общественник напомнил Кадырову, что тот обещал отпустить территории, на которых проживал тейп Хашиевых, и где расположены ингушские кладбища.
«Мы же мусульмане, которым предстоит встреча со Всевышним. Это же не большой вопрос, Рамзан, не стоящий того, чтобы пролить хоть одну каплю крови среди наших народов», — сказал Султыгов.
Кроме того, общественник недоволен тем, что ингуши, проживавшие в Грозном и длительное время стоящие на учете, сталкиваются с бюрократическими препятствиями.
«Под разными предлогами их убирают с этого учета, ставят снова на очередь, перебрасывают назад. Не допускайте этого. Не требуйте отказные с владельцев ингушских домов, освободите дома ингушей. Мы скажем вам спасибо за это», — сказал он.
Султыгов также потребовал, чтобы чеченские чиновники отказались от критических высказываний в адрес Ингушетии.
«Вы говорите про братские отношения. Берегите это братство, чтобы это было не в одностороннем порядке. Сделайте нам навстречу один шаг, мы сделаем вам три шага! Тогда будет между нами братство и уважение друг к другу», — заключил он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ингушскому народу в ходе выступления в прямом эфире в своём неофициальном Instagram-аккаунте. По его словам, у ингушей есть три дня, чтобы предъявить ему обвинения, отсчёт начался 12 января в 17:30.