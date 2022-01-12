Кадыров дал ингушам три дня на предъявление ему обвинений

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к ингушскому народу в ходе выступления в прямом эфире в своём неофициальном Instagram-аккаунте. По его словам, у ингушей есть три дня, чтобы предъявить ему обвинения, отсчёт начался 12 января в 17:30.

Большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг — определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить, — сказал Кадыров.

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Глава региона также потребовал обосновать по законам российского государства или шариата, в чём он виноват. Политик подчеркнул, что если ингушский народ не предъявит ему обвинений, он будет спрашивать с тех, кто пытается очернить его честь.

Ранее Кисловодский городской суд на выездном заседании в Ессентуках вынес приговор лидерам протестных акций, прошедших в Ингушетии в 2018–2019 годах. Их осудили на 7,5, 8 и 9 лет колонии. Против осуждённых были возбуждены уголовные дела об организации насилия в отношении силовиков (ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 318 УК), о создании экстремистской организации, о руководстве некоммерческой организацией, побуждающей граждан к совершению противоправных действий.

Двое осуждённых — ингушские старейшины: Ужахову — 69 лет, Барахоеву — 67 лет. У некоторых фигурантов дела проблемы со здоровьем. Кроме того, до вынесения приговора они провели более двух лет в СИЗО. Уточняется, что это время зачтётся им в срок тюремного заключения.

Уголовное дело было возбуждено в апреле 2019 года после митингов, прошедших на центральной площади столицы Ингушетии Магаса. Мирные акции протеста были вызваны недовольством ингушей соглашением об определении административных границ между Чечнёй и Ингушетией. До 26 марта 2019 года власти не разгоняли митингующих, однако в тот день попытались заставить протестующих покинуть главную площадь города. В результате произошло столкновение с силовиками.

В середине ноября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ингуши могут лишиться земель, переданных им при Джохаре Дудаеве, если не остановят активистов, делающих провокационные заявления по поводу принадлежности территорий.