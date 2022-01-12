Российский актер Алексей Герилович, сыгравший в сериале «Глухарь», был найден мертвым в московской квартире. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РЕН ТВ.

1/10 Российский актер Алексей Герилович, сыгравший в сериале «Глухарь», был найден мертвым в московской квартире. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РЕН ТВ Фото: Kino-teatr.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 По данным источника, тело артиста 11 января обнаружил его друг, обеспокоенный тем, что Алексей Герилович несколько дней не выходит на связь Фото: Kino-teatr.ru 3/10 Приехав домой к актеру и открыв дверь своим ключом, друг обнаружил Гериловича лежащим на полу на кухне Фото: Kino-teatr.ru 4/10 По некоторым данным, на погибшем не было одежды. Рядом с телом нашли лекарства Фото: Kino-teatr.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 Причина смерти артиста устанавливается, отмечает издание Фото: Kino-teatr.ru 6/10 Алексей Герилович закончил Белорусскую государственную академию искусств и Школу актерского мастерства Юрия Грымова Фото: Kino-teatr.ru 7/10 Он снялся в десятках популярных фильмов и сериалов, в том числе в «Домашнем аресте», «Глухаре», «Адвокате», «Интернах», «БУМЕРанге» Фото: Kino-teatr.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 9/10 10/10

По данным источника, тело артиста 11 января обнаружил его друг, обеспокоенный тем, что Алексей Герилович несколько дней не выходит на связь. Приехав домой к актеру и открыв дверь своим ключом, друг обнаружил Гериловича лежащим на полу на кухне.

По некоторым данным, на погибшем не было одежды. Рядом с телом нашли лекарства. Причина смерти артиста устанавливается, отмечает издание.