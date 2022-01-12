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35 минут назад

Лежал на полу: актер из «Глухаря» найден мертвым

Российский актер Алексей Герилович, сыгравший в сериале «Глухарь», был найден мертвым в московской квартире. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РЕН ТВ.

1/10 Российский актер Алексей Герилович, сыгравший в сериале «Глухарь», был найден мертвым в московской квартире. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РЕН ТВ
Фото: Kino-teatr.ru
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2/10 По данным источника, тело артиста 11 января обнаружил его друг, обеспокоенный тем, что Алексей Герилович несколько дней не выходит на связь
Фото: Kino-teatr.ru
3/10 Приехав домой к актеру и открыв дверь своим ключом, друг обнаружил Гериловича лежащим на полу на кухне
Фото: Kino-teatr.ru
4/10 По некоторым данным, на погибшем не было одежды. Рядом с телом нашли лекарства
Фото: Kino-teatr.ru
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5/10 Причина смерти артиста устанавливается, отмечает издание
Фото: Kino-teatr.ru
6/10 Алексей Герилович закончил Белорусскую государственную академию искусств и Школу актерского мастерства Юрия Грымова
Фото: Kino-teatr.ru
7/10 Он снялся в десятках популярных фильмов и сериалов, в том числе в «Домашнем аресте», «Глухаре», «Адвокате», «Интернах», «БУМЕРанге»
Фото: Kino-teatr.ru
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По данным источника, тело артиста 11 января обнаружил его друг, обеспокоенный тем, что Алексей Герилович несколько дней не выходит на связь. Приехав домой к актеру и открыв дверь своим ключом, друг обнаружил Гериловича лежащим на полу на кухне.

По некоторым данным, на погибшем не было одежды. Рядом с телом нашли лекарства. Причина смерти артиста устанавливается, отмечает издание.

Алексей Герилович закончил Белорусскую государственную академию искусств и Школу актерского мастерства Юрия Грымова. Он снялся в десятках популярных фильмов и сериалов, в том числе в «Домашнем аресте», «Глухаре», «Адвокате», «Интернах», «БУМЕРанге».

Общество,Фото,Алексей Герилович,Юрий Грымов,РЕН ТВ,
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