Пока вы в маске: производственные стандарты «Спутника V» признали в ЕС

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы центра имени Гамалеи Дениса Логунова. Также заключение касается и проведения клинических исследований вакцины. Логунов отметил, что у ЕМА не было критических замечаний по части проведения клинических исследований. Он добавил, что производственные стандарты в Европе, Китае и России должны быть гармонизированы, подчеркнув, что работа в этом направлении ведется.
Первый российский регион — Орловская область — отменяет с 15 января систему QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом во время прямого эфира сообщил на свой странице в Instagram губернатор Андрей Клычков. "Что касается QR-кодов, как мы и договаривались, внесу предложение [на региональном штабе], чтобы с 15 января отменить QR-коды. Они свою задачу выполнили. До изменения ситуации с коронавирусом, думаю, что нет смысла их сохранять", — сказал глава региона. По словам губернатора, на сегодня приостановлено сокращение коечного фонда в ковид-госпиталях. Их решено оставить на уровне 1,5 тысячи мест. Сохранить столько мест решено из-за появления в регионе нового штамма коронавируса «омикрон», а также возможным подъёмом заболеваемости после праздников.
Новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Медик пояснил, что в организме таких людей вирус мутирует в разы быстрее, чем у остальных. «Если в норме мутация коронавируса может занять годы, то внутри больного с иммунодефицитом... В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И омикрон так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся», – передает РИА «Новости» слова Мясникова в эфире канала «Россия 1». По его мнению, таких людей нужно прививать «тремя дозами и больше».
Врач-терапевт Фаллахи Нуржахан рассказала о большой опасности, с которой могут столкнуться переболевшие коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости. Специалист призвала недавно выздоровевших воздержаться от резкого увеличения физической нагрузки. Она объяснила, что при COVID-19 иммунная система, легкие и сердце вынуждены работать на пределе. "Болезнь побеждена, но для восстановления организму необходимо время. И если сразу возобновить занятия в спортзале, он не справится с нагрузкой", – сказала Нуржахан. Врач порекомендовала переболевшим начинать восстановление с обычных прогулок.
Свыше 1,13 миллиона случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Соединенных Штатах в понедельник, 10 января. По данным агентства Reuters, это является рекордным суточным приростом с начала пандемии среди всех стран в мире. Отмечается, что не все штаты страны успели опубликовать данные по заболеваемости за последние сутки, и окончательная цифра, скорее всего, будет еще больше. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 января, когда за сутки было выявлено более одного миллиона случаев заболевания COVID-19. Также сообщается, что среднее число новых случаев заболевания за семь дней выросло в три раза за две недели и составило более 700 тысяч случаев заражения в день. Смертность составляет в среднем 1700 человек в день.