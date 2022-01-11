Пока вы в маске: производственные стандарты «Спутника V» признали в ЕС

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Европа признала производственные стандарты «Спутника V»

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA) дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы центра имени Гамалеи Дениса Логунова. Также заключение касается и проведения клинических исследований вакцины. Логунов отметил, что у ЕМА не было критических замечаний по части проведения клинических исследований. Он добавил, что производственные стандарты в Европе, Китае и России должны быть гармонизированы, подчеркнув, что работа в этом направлении ведется.

Орловская область отменяет QR-коды с 15 января

Первый российский регион — Орловская область — отменяет с 15 января систему QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом во время прямого эфира сообщил на свой странице в Instagram губернатор Андрей Клычков. "Что касается QR-кодов, как мы и договаривались, внесу предложение [на региональном штабе], чтобы с 15 января отменить QR-коды. Они свою задачу выполнили. До изменения ситуации с коронавирусом, думаю, что нет смысла их сохранять", — сказал глава региона. По словам губернатора, на сегодня приостановлено сокращение коечного фонда в ковид-госпиталях. Их решено оставить на уровне 1,5 тысячи мест. Сохранить столько мест решено из-за появления в регионе нового штамма коронавируса «омикрон», а также возможным подъёмом заболеваемости после праздников.

Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19

Новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. Медик пояснил, что в организме таких людей вирус мутирует в разы быстрее, чем у остальных. «Если в норме мутация коронавируса может занять годы, то внутри больного с иммунодефицитом... В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И омикрон так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся», – передает РИА «Новости» слова Мясникова в эфире канала «Россия 1». По его мнению, таких людей нужно прививать «тремя дозами и больше».

Терапевт предупредила о большой ошибке переболевших коронавирусом

Врач-терапевт Фаллахи Нуржахан рассказала о большой опасности, с которой могут столкнуться переболевшие коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости. Специалист призвала недавно выздоровевших воздержаться от резкого увеличения физической нагрузки. Она объяснила, что при COVID-19 иммунная система, легкие и сердце вынуждены работать на пределе. "Болезнь побеждена, но для восстановления организму необходимо время. И если сразу возобновить занятия в спортзале, он не справится с нагрузкой", – сказала Нуржахан. Врач порекомендовала переболевшим начинать восстановление с обычных прогулок.

США побили мировой рекорд по суточной заболеваемости COVID-19