Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19

Новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Медик пояснил, что в организме таких людей вирус мутирует в разы быстрее, чем у остальных.
«Если в норме мутация коронавируса может занять годы, то внутри больного с иммунодефицитом... В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И омикрон так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся», – передает РИА «Новости» слова Мясникова в эфире канала «Россия 1».
По его мнению, таких людей нужно прививать «тремя дозами и больше».
«Надо быть очень внимательным, привитым, потому что это уже не их личное дело», – отметил врач.
Мясников заключил, что больных с иммунодефицитом нужно вакцинировать чаще из-за сравнительно низкого эффекта прививки для таких пациентов.
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