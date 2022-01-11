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35 минут назад

Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19

Новые штаммы COVID-19 возникают из-за заражения больных с иммунодефицитом, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медик пояснил, что в организме таких людей вирус мутирует в разы быстрее, чем у остальных.

«Если в норме мутация коронавируса может занять годы, то внутри больного с иммунодефицитом... В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И омикрон так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся», – передает РИА «Новости» слова Мясникова в эфире канала «Россия 1».

По его мнению, таких людей нужно прививать «тремя дозами и больше».

«Надо быть очень внимательным, привитым, потому что это уже не их личное дело», – отметил врач.

Мясников заключил, что больных с иммунодефицитом нужно вакцинировать чаще из-за сравнительно низкого эффекта прививки для таких пациентов.

Ранее финские ученые создали блокирующую коронавирус молекулу.

Общество,Александр Мясников,РИА Новости,
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