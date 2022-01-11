Мясников назвал источник новых штаммов COVID-19

«Если в норме мутация коронавируса может занять годы, то внутри больного с иммунодефицитом... В Кембридже был пациент с лимфомой, у него там нашли сотни мутаций. Около десяти лет потребовалось бы природе. Это инкубаторы новых вирусов. И омикрон так возник. И следующие вирусы будут среди больных с иммунодефицитом, которые заразятся», – передает РИА «Новости» слова Мясникова в эфире канала «Россия 1».