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31 минуту назад

Вирусолог предрек рекордную заболеваемость «омикроном» в России

Количество случаев заражения штаммом «омикрон» в России может достигнуть рекордных 100 тысяч в сутки. Об этом Ura.ru заявил вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн.

Вирусолог предрек рекордную заболеваемость «омикроном» в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Альтштейна, столь огромные цифры могут стать реальностью, если данный штамм коронавируса научатся грамотно диагностировать. Он привел в пример ситуацию с пандемией в Великобритании, где наблюдается «гигантское» число заражений штаммом «омикрон».

«В Великобритании диагностика поставлена очень мощно. И там двести тысяч бывает, хотя страна в два с половиной раза меньше, чем Россия, а заболеваемость гигантская. По идее, у нас должна быть такая же заболеваемость», — сказал Альтштейн.

А вот более опасный с точки зрения смертоносности штамм «дельта», наоборот, будет сходить на нет, уверен эксперт. По его мнению, заболеваемость «дельтой» будет только снижаться, как и смертность от него.

Вирусолог Николай Малышев, в свою очередь, также предрек рост заражений «омикроном».

«Я думаю, что будут большие цифры. Вполне возможно, что будет даже побольше, чем при „Дельте“», — сказал Малышев.

Ранее британский ученый назвала три новых симптома штамма «омикрон».

Общество,Анатолий Альтштейн,Николай Малышев,
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