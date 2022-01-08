Вирусолог предрек рекордную заболеваемость «омикроном» в России

Количество случаев заражения штаммом «омикрон» в России может достигнуть рекордных 100 тысяч в сутки. Об этом Ura.ru заявил вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн.
По словам Альтштейна, столь огромные цифры могут стать реальностью, если данный штамм коронавируса научатся грамотно диагностировать. Он привел в пример ситуацию с пандемией в Великобритании, где наблюдается «гигантское» число заражений штаммом «омикрон».
«В Великобритании диагностика поставлена очень мощно. И там двести тысяч бывает, хотя страна в два с половиной раза меньше, чем Россия, а заболеваемость гигантская. По идее, у нас должна быть такая же заболеваемость», — сказал Альтштейн.
А вот более опасный с точки зрения смертоносности штамм «дельта», наоборот, будет сходить на нет, уверен эксперт. По его мнению, заболеваемость «дельтой» будет только снижаться, как и смертность от него.
Вирусолог Николай Малышев, в свою очередь, также предрек рост заражений «омикроном».
«Я думаю, что будут большие цифры. Вполне возможно, что будет даже побольше, чем при „Дельте“», — сказал Малышев.
Ранее британский ученый назвала три новых симптома штамма «омикрон».