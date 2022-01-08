Вирусолог предрек рекордную заболеваемость «омикроном» в России

«В Великобритании диагностика поставлена очень мощно. И там двести тысяч бывает, хотя страна в два с половиной раза меньше, чем Россия, а заболеваемость гигантская. По идее, у нас должна быть такая же заболеваемость», — сказал Альтштейн.