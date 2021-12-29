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27 минут назад

Самая могущественная семья на планете

На 73-м году жизни скончался один из двух знаменитых братьев Богдановых — Гришка. Об этом сообщает французское информагентство AFP со ссылкой на агента Богданова. Причины смерти пока неизвестны.

1/10 Игорь и Гришка Богдановы, 2019 год
Фото: Global Look Press
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2/10 Братья Гришка (слева) и Игорь (справа) Богдановы в молодости
Фото: Wikimedia Commons
3/10 Братья Богдановы и Жюли Жардон на красной дорожке Каннского фестиваля, 2018 год
Фото: Global Look Press
4/10 Гришка (слева) и Игорь Богдановы, 2015 год
Фото: Global Look Press
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5/10 Игорь и Гришка (справа) Богдановы, 2014 год
Фото: Jean-Marc Haedrich/Global Look Press
6/10 Братья Богдановы в передаче «Время X»
Фото: TF1
7/10 Братья Богдановы с модельером Жан-Полем Готье
Фото: bogdanoff/Instagram
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8/10 Игорь и Гришка Богдановы, 2019 год
Фото: Global Look Press
9/10 Братья Богдановы в телешоу «Форт Боярд»
Фото: Fort Boyard Officiel/YouTube
10/10 Игорь и Гришка (справа), 2013 год
Фото: Panoramic/Global Look Press

Братья Богдановы — французские братья-близнецы русского происхождения, телеведущие и популяризаторы науки. Известность они получили в 1970-е годы, когда вели различные научно-популярные передачи на французском телевидении о космологии и научной фантастике. Однако настоящую популярность братьям принес их облик, сильно изменившийся в результате неудачных пластических операций.

В 2016-м году в сети появилась шуточная конспирологическая теория о том, что Богдановы являются самой могущественной семьей в мире, контролируют государства и контактируют с инопланетянами. После этого братья стали героями мемов. Один из самых популярных — The Phone Call That Saved Europe (Звонок, который спас Европу), где Игорь Богданов изображен с телефоном. Одним звонком он в различных ситуациях спасает мировую экономику или раздает приказы.

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