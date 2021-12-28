Пока вы в маске: призыв отменить новогодние каникулы из-за COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Жириновский предложил отменить новогодние каникулы из-за COVID

Для того, чтобы избежать массовых скоплений в зимние праздники, россиянам необходимо отменить новогодние каникулы и добавить выходные дни к любому из отпусков. Такое предложение выдвинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста», — заявил Жириновский РИА «Новости». Он добавил, что также решением будет добавлять работникам по одному или целых два выходных каждую вторую неделю. Парламентарий отметил, что 10 дней новогоднего «локдауна» приведет к росту пьянств, бытовых преступлений и драк. По его словам, это все создаст огромные потери в экономике.

Вирусологи Бутенко и Чумаков: защитить от "омикрона" может группоспециффический иммунитет

Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко и его коллега, заведующий лабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков описали в разговоре с изданием URA.RU иммунитет, который может защитить от штамма коронавируса "омикрон". По словам Бутенко, человек может контактировать "не один раз, а два раза, и не с одним каким-то вариантом коронавируса, а с двумя и тремя". Это приводит к формированию группоспецифичесского иммунитета, защищающего от разных вариантов SARS-CoV-2. Чумаков отметил, что у "омикрон"-штамма сильно изменился S-белок, в результате его хуже узнают антитела, вырабатывающиеся после вакцинации. Если же человек переболел COVID-19, то у него появляются иммунные клетки реагирующие на другие белки коронавируса.

Вакцина для подростков "Спутник М" включена в методические рекомендации Минздрава

Минздрав России выпустил 14-ю версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС. Отмечается, что в документе появилась информация о новом штамме коронавируса "омикрон", а также обновлена информация в разделах "Эпидемиологическая характеристика" и "Клинические особенности". Кроме того, в новую версию методических рекомендаций Минздрава вошла вакцина для подростков с 12 лет "Спутник М" в качестве препарата для профилактики COVID-19 и препарат "Мир-19", предназначенный для лечения инфекции.

Доктор Мясников: после середины января в России может начаться рост заболеваемости "омикроном"

Врач и телеведущий Александр Мясников дал прогноз о том, когда в России может начаться рост заболеваемости штаммом "омикрон" коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости "омикроном" у них продлится до середины января. Я предполагаю, что потом начнется и у нас…. У нас с Европой волны коронавируса движутся в противофазе почему-то", — написал Мясников. Он подчеркнул, что по всем существующим данным "омикрон" "и правда" протекает куда легче штамма "дельта".

Россия вошла в пятерку мировых экспортеров вакцин от коронавируса