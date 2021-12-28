Жириновский предложил отменить новогодние каникулы из-за COVID

Для того, чтобы избежать массовых скоплений в зимние праздники, россиянам необходимо отменить новогодние каникулы и добавить выходные дни к любому из отпусков. Такое предложение выдвинул лидер ЛДПР Владимир Жириновский .

«ЛДПР выступает за то, чтобы сохранить число выходных дней для граждан, но вместо всеобщих фиксированных каникул лучше добавить всем гражданам к 28 обычным отпускным дням еще 15, и пусть они сами выберут, когда их взять. Кто-то на Новый год каникулы себе сохранит — имеет право, пожалуйста», — заявил Жириновский РИА «Новости» .

Он добавил, что также решением будет добавлять работникам по одному или целых два выходных каждую вторую неделю.

Парламентарий отметил, что 10 дней новогоднего «локдауна» приведет к росту пьянств, бытовых преступлений и драк. По его словам, это все создаст огромные потери в экономике. Жириновский считает, что из-за многих закрытых учреждений в этот период, а также из-за роста цен на новогодние туры россиянам ничего не остается, как «сидеть дома и пить». Он посоветовал гражданам перераспределить выходные дни на другое время.