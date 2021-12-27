В СПЧ подняли вопрос о состоянии 9-летней Алисы Тепляковой, которая учится на психфаке МГУ. Член совета Александр Асмолов считает, что такой эксперимент может негативно сказаться на здоровье девочки. Глава СПЧ Валерий Фадеев готов начать обсуждение, но сам он не намерен принимать какие-либо решения. Отец девочки уверен, что Асмолов поступает «неэтично, непрофессионально и незаконно». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ предлагают прекратить обучение девятилетней студентки Алисы Тепляковой в МГУ имени М.В. Ломоносова. С таким призывом к главе СПЧ Валерию Фадееву, уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой обратился член СПЧ, вице-президент Российского общества психологов Александр Асмолов. По его словам, ситуация, сложившаяся вокруг ребенка, – это "неапробированный эксперимент по когнитивной акселерации малолетнего ребенка, не учитывающий познавательные и личностные закономерности развития детей этой возрастной категории".

"Существует высокая вероятность того, что подобный социально-педагогический эксперимент может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития Алисы Тепляковой", – предупредил Асмолов на своей странице в Facebook.

Психолог призвал обратить внимание на это, чтобы обеспечить психологическое здоровье Алисы и позитивный эмоциональный климат в ее семье. По его мнению, так можно избежать "риск буллинга в СМИ всех участников образовательного процесса". В заключение он призвал коллег приостановить "опасный социально-психологический эксперимент по обучению в высшей школе малолетней Алисы Тепляковой".

Глава СПЧ Валерий Фадеев в комментарии "Подъему" подчеркнул, что не будет в одиночку принимать решение по ситуации с Тепляковой.

"Завтра буду разбираться. Я очень осторожно к этому отношусь. Я не специалист. Раз появилось такое обращение, нужны очень серьезные консультации", – подчеркнул он, отметив готовность "организовать обсуждение этой ситуации".

Отец девочки Евгений Тепляков заявил, что Асмолов поступает "неэтично, непрофессионально и незаконно".

"С точки зрения действующего законодательства Асмолов не имеет никакого права выступать ни с каким заявлением по поводу нашего ребенка. Мало того, что он ее никогда не видел и с ней не пересекался, так это еще нарушение персональных данных и просто неэтично", – сказал Тепляков в комментарии РЕН ТВ.

Мужчина подчеркнул, что диагнозы и заключения можно делать только после "соответствующей процедуры, а не потому что он Асмолов".

Вместе с тем Тепляков обратил внимание, что на протяжении полугода член СПЧ ни разу не связывался с ним как с законным представителем девочки.

"Очень странно, что человек, который возглавлял, в мою бытность студентом, кафедру психологии личности, позволяет себе подобного рода заявления. Хотелось бы, чтобы комиссия по этике дала оценку действиям данного человека", – подчеркнул он.

Мать Алисы Наталия Теплякова якобы написала в "Живом журнале": "Уважаемый господин Асмолов! А вы всем детям, которых травят в образовательном учреждении за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?". По данным СМИ, страница в соцсети принадлежит родителям девочки.

Москвичка Алиса Теплякова в семь лет закончила девятый класс, а в восемь – одиннадцатый. Она сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике, а затем поступила на коммерческой основе в МГУ на психологический факультет. Во время сессии отцу девочки запретили присутствовать на экзамене. После этого случился скандал: Евгений Тепляков напал на сотрудника факультета. Как рассказала пресс-секретарь психфака МГУ Александра Долгих, мужчина ожидал на посту охраны, а потом увидел дочь в сопровождении тьютора и решил к ней прорваться. Теплякова удерживали два охранника.

По некоторым данным, девочка не сдала экзамен и вышла из аудитории заплаканная. По словам самого отца, он пытался забрать дочь, так как ее "незаконно удерживали" на письменном экзамене, к которому она была не готова. Якобы деканат и учебная часть были предупреждены, что родители запрещают проводить письменные экзамены для дочери.

После инцидента детский омбудсмен Мария Львова-Белова рекомендовала сотрудникам психфака МГУ подобрать индивидуальный план обучения для подростка.

"Допускаем, что администрация учебного заведения может издать дополнительный внутренний акт по данному вопросу", – говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что она обеспокоена состоянием девочки.

"В том числе в связи с широким обсуждением судьбы конкретного ребенка в информационном пространстве. Повышенное публичное внимание к ребенку может повлечь и негативные для нее последствия. Мы не должны допустить травли как в отношении Алисы, так и в отношении ее семьи", – добавила детский омбудсмен.

При этом, по словам Львовой-Беловой, органы опеки и попечительства считают, что здоровью и жизни Алисы ничего не угрожает.