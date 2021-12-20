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17 минут назад

Новую «Матрицу» назвали шедевральным провалом

В день премьеры «Матрица: Воскрешение» заработала в России 62,19 млн рублей. Новый фильм Вачовски по кассе проиграл «Годзилле против Конга», «Мортал Комбату» и «Дюне». Общая сумма сборов за первую неделю проката «Матрицы: Воскрешение» составила всего около 100 млн рублей.

В день премьеры «Матрица: Воскрешение» заработала в России 62,19 млн рублей. Новый фильм Вачовски по кассе проиграл «Годзилле против Конга», «Мортал Комбату» и «Дюне»
1/10 В день премьеры «Матрица: Воскрешение» заработала в России 62,19 млн рублей. Новый фильм Вачовски по кассе проиграл «Годзилле против Конга», «Мортал Комбату» и «Дюне»
Фото: Кадр из к\ф «Матрица: Воскрешение»
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Общая сумма сборов за первую неделю проката «Матрицы: Воскрешение» составила всего около 100 млн рублей
2/10 Общая сумма сборов за первую неделю проката «Матрицы: Воскрешение» составила всего около 100 млн рублей
Фото: Кадр из к\ф «Матрица: Воскрешение»
Предварительные оценки зрителей пока не очень однозначные. Поклонники серии отмечают, что новый фильм довольно сильно отличается от трилогии
3/10 Предварительные оценки зрителей пока не очень однозначные. Поклонники серии отмечают, что новый фильм довольно сильно отличается от трилогии
Фото: Кадр из к\ф «Матрица: Воскрешение»
В первую очередь зрителям не понравилась обновленная боевая система, сюжет и спецэффекты, которыми как раз и была знаменита первая «Матрица»
4/10 В первую очередь зрителям не понравилась обновленная боевая система, сюжет и спецэффекты, которыми как раз и была знаменита первая «Матрица»
Фото: Кадр из к\ф «Матрица: Воскрешение»
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Второе, что бросается в глаза – это юмор. «Матрица: Воскрешение» наполнена самоиронией, словно режиссер намеренно высмеивает моду на производство всевозможных продолжений, приквелов и спин-оффов
5/10 Второе, что бросается в глаза – это юмор. «Матрица: Воскрешение» наполнена самоиронией, словно режиссер намеренно высмеивает моду на производство всевозможных продолжений, приквелов и спин-оффов
Фото: Кадр из к\ф «Матрица: Воскрешение»
«Однозначно могу сказать, что Вачовски та ещё тролль. У неё получилось очень комплексное произведение, которое мало соотносится со старой трилогией. Это совершенно иной фильм, ставящий жирную точку в завершении всего. Ну и я надеюсь, что фильм последний, ибо следующим рассказывать просто не о чём», - поделился впечатлениями один из пользователей «Кинопоиска»
6/10 «Однозначно могу сказать, что Вачовски та ещё тролль. У неё получилось очень комплексное произведение, которое мало соотносится со старой трилогией. Это совершенно иной фильм, ставящий жирную точку в завершении всего. Ну и я надеюсь, что фильм последний, ибо следующим рассказывать просто не о чём», - поделился впечатлениями один из пользователей «Кинопоиска»
Фото: Кадр из к\ф «Матрица: Воскрешение»
«Всё повествование фильма будто цепляется за оригинальную серию, пытаясь держать с ней взаимосвязь, чтобы не рассыпаться на кусочки... Спецэффекты некогда были изюминкой серии, теперь они выполняют роль бессмысленного заполнения экранного времени. Боевая система - это отдельная боль для глаз!» - резюмировал другой зритель
7/10 «Всё повествование фильма будто цепляется за оригинальную серию, пытаясь держать с ней взаимосвязь, чтобы не рассыпаться на кусочки... Спецэффекты некогда были изюминкой серии, теперь они выполняют роль бессмысленного заполнения экранного времени. Боевая система - это отдельная боль для глаз!» - резюмировал другой зритель
Фото: Кадр из к\ф «Матрица: Воскрешение»
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8/10 
9/10 
10/10 

Предварительные оценки зрителей пока не очень однозначные. Поклонники серии отмечают, что новый фильм довольно сильно отличается от трилогии. В первую очередь зрителям не понравилась обновленная боевая система, сюжет и спецэффекты, которыми как раз и была знаменита первая «Матрица».

Второе, что бросается в глаза – это юмор. «Матрица: Воскрешение» наполнена самоиронией, словно режиссер намеренно высмеивает моду на производство всевозможных продолжений, приквелов и спин-оффов.

«Однозначно могу сказать, что Вачовски та ещё тролль. У неё получилось очень комплексное произведение, которое мало соотносится со старой трилогией. Это совершенно иной фильм, ставящий жирную точку в завершении всего. Ну и я надеюсь, что фильм последний, ибо следующим рассказывать просто не о чём», - поделился впечатлениями один из пользователей «Кинопоиска».

«Всё повествование фильма будто цепляется за оригинальную серию, пытаясь держать с ней взаимосвязь, чтобы не рассыпаться на кусочки... Спецэффекты некогда были изюминкой серии, теперь они выполняют роль бессмысленного заполнения экранного времени. Боевая система - это отдельная боль для глаз!» - резюмировал другой зритель.

Общество,Фото,
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