Новую «Матрицу» назвали шедевральным провалом

В день премьеры «Матрица: Воскрешение» заработала в России 62,19 млн рублей. Новый фильм Вачовски по кассе проиграл «Годзилле против Конга», «Мортал Комбату» и «Дюне». Общая сумма сборов за первую неделю проката «Матрицы: Воскрешение» составила всего около 100 млн рублей.

Предварительные оценки зрителей пока не очень однозначные. Поклонники серии отмечают, что новый фильм довольно сильно отличается от трилогии. В первую очередь зрителям не понравилась обновленная боевая система, сюжет и спецэффекты, которыми как раз и была знаменита первая «Матрица».

Второе, что бросается в глаза – это юмор. «Матрица: Воскрешение» наполнена самоиронией, словно режиссер намеренно высмеивает моду на производство всевозможных продолжений, приквелов и спин-оффов.

«Однозначно могу сказать, что Вачовски та ещё тролль. У неё получилось очень комплексное произведение, которое мало соотносится со старой трилогией. Это совершенно иной фильм, ставящий жирную точку в завершении всего. Ну и я надеюсь, что фильм последний, ибо следующим рассказывать просто не о чём», - поделился впечатлениями один из пользователей «Кинопоиска».