Рамблер собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

"Бей, беги или замри": Ковид вернёт Россию в 90-е

Медицинский психолог отделения судебно-психиатрических экспертиз Краевой клинической психиатрической больницы Владивостока Екатерина Буравлева сравнила пандемию коронавируса COVID-19 с «лихими девяностыми» в России. По мнению специалистки, эти два периода во многом схожи, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство Приморского края. Психолог отметила, что пандемия провоцирует изменения в обществе, в том числе негативные, так как пандемия – это стрессовая ситуация, требующая приспосабливаться к новым условиям. Но человек по природе своей склонен больше к стабильности и постоянству. Необходимость искать способы адаптации кого-то побуждает меняться в лучшую сторону, а в ком-то порождает тревожность, агрессию, замкнутость, конфликты. «Реакции наши могут отличаться. Классическая триада – бей, беги или замри. И как мы будем действовать, зависит и от особенностей нашей физиологии, нервной системы, от характера личности и окружения. Предсказать можно, если был похожий опыт. <…> В 90-е годы были социально-экономические изменения. Там тоже общество меняло свой строй. Это тоже стресс для каждого. Общая картина пандемии будет оценена много позже, ведь процессы идут, требуется осмысление», - пояснила Екатерина Буравлева.

Moderna: “омикрон” и “дельта” могут объединиться в организме в “супервирус”

Главный врач компании-производителя вакцин Moderna Пол Бертон заявил, что штаммами "омикрон" и "дельта" можно заразиться одновременно. По его словам, разновидности коронавируса могут объединиться, чтобы создать новую и еще более опасную суперверсию вируса. Как рассказал Бертон, это случится, если штаммы заразят одну и ту же клетку и смогут поменять местами ДНК. По его словам, большое количество случаев заражения "дельта" и "омикроном" в Великобритании делают это вполне вероятным. При этом он отметил, что такое развитие ситуации все же требует весьма специфических условий и совпадения, в основном, неконтролируемых событий, сообщает газета Daily Mail.

Мурашко: около 3,9% привитых заболевают коронавирусом

Среди прошедших вакцинацию заболевают 3,9 процента, в стационары попадают не более 1,7 процента. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передаёт РИА Новости. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что из 16 человек, у которых в России выявили заражение новым штаммом коронавируса «омикрон», 11 были привиты от COVID-19. «Мы видим, что пациенты, которые прошли вакцинацию и особенно сейчас ревакцинацию, болеют значительно реже и реже поступают в медицинские организации. Среди вакцинированных 3,9% — это те, которые заболевают, поступающие в стационар среди заболевших составляют не более 1,7%», — отметил Мурашко на съезде Профсоюза работников здравоохранения России.

Инфекционист назвал последствия частой повторной вакцинации от COVID-19

Повторная вакцинация чаще, чем раз в шесть месяцев, может негативно повлиять на здоровье. Ее последствия назвал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Андрей Поздняков, сообщает «Доктор Питер». «Либо ничего не произойдет, либо произойдет перегрузка иммунного ответа. Это может привести к обратному эффекту прививки: частое введение вакцин может заблокировать иммунную систему, и организм не сможет обеспечить необходимый уровень защиты», — сообщил Поздняков. Он считает, что прививка чаще, чем раз в полгода не нужна вне зависимости от того, какую схему вакцинации выберет человек: прививка российской, а потом зарубежной вакциной, прививки только российскими или только иностранными вакцинами.

В российском регионе начнут платить пенсионерам за вакцинацию