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56 минут назад

В российском регионе пенсионерам начнут платить за вакцинацию от COVID-19

В Хабаровском крае с 20 декабря пенсионерам начнут выплачивать по две тысячи рублей за вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

В российском регионе начнут платить пенсионерам за вакцинацию
Фото: ТАССТАСС

Глава российского региона уточнил, что поощрения будут действовать до 1 марта 2022 года. Принятое решение связано с необходимостью защитить старшее поколение от COVID-19, объяснил Дегтярев.

«Больше всего беспокоит здоровье тех, кто старше 60 лет. Они тяжелее всех переносят ковид, и именно среди пенсионеров больше всего количество летальных исходов», — написал губернатор в социальной сети.

Выплаты будут производиться на карту «Мир» в течение двух недель после введения второго компонента вакцины. Дегтярев напомнил, что пожилые люди могут привиться в любом пункте вакцинации или вызвать для этого врачей на дом.

Ранее в Хабаровском крае непривитых пожилых людей отправили на карантин до конца декабря 2021 года. Региональный Роспотребнадзор зафиксировал, что за минувшую неделю среди пожилых жителей произошел рост заболеваемости на шесть процентов.

Общество,Роспотребнадзор,
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