Пока вы в маске: раскрыта схема полной защиты от COVID-19

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Вирусолог Альтштейн: введение инъекции и назальной вакцины поможет защититься от COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки России Анатолий Альтштейн в беседе с Ura.ru раскрыл схему полной защиты от коронавирусной инфекции. По его словам, этого можно добиться путем введения инъекции и применения назальной вакцины.

«При интерназальном применении образуются в большом количестве иммуноглобулины А. При введении вакцины инъекцией этого не происходит. Иммуноглобулины А защищают слизистую оболочку, поэтому вирус не может проникнуть в организм. А внутри после вакцинации у нас больше всего образуется иммуноглобулинов G (антитела). И если вы введете обе вакцины, то получите много иммуноглобулинов A и G. Но пока нет решения о двойной вакцинации», — рассказал медик.

Средство от алкоголизма оказалось эффективным против COVID-19

Свою эффективность против коронавирусной инфекции показало известно лекарство от алкоголизма. Отмечается, что дисульфирам используют в наркологии уже около 60 лет. Также данный препарат снижает риск смерти от COVID-19.

"Препарат для лечения алкогольной зависимости дисульфирам можно использовать в качестве средства лечения COVID-19", — следует из данных исследования специалистов Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы.

Эффективность препарата может быть связана с тем, что он подавляет выработку фермента, который участвует в метаболизме этанола. В таком случае он может ослабить симптомы тяжелой формы COVID-19, подавляя белок, участвующий в гипервоспалении, передает газета «Известия» слова доктора химических наук, главного научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств имени В.А. Потемкина ЮУрГУ Марии Гришиной.

Врач Ярцева: кроворазжижающие лекарства после COVID-19 могут привести к инсульту

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева заявила, что самостоятельная профилактика возможного образования тромбов после COVID-19 может привести к инсультам. Об этом сообщает URA.RU. Иммунолог подчеркнула, что после перенесенного коронавируса нельзя достаточно длительно употреблять кроворазжижающие препараты. Это можно делать только в том случае, если пациент госпитализирован и находится в стационаре, а врач выявил у него осложнения и назначил ему необходимые лекарства.

"Ибо у нас сейчас творится такое мракобесие — все подряд длительно пьют антикоагулянты (препятствуют чрезмерному образованию тромбов) и получают на этом фоне осложнения в виде геморрагических инсультов (кровоизлияние в мозг)", — заявила Ярцева.

Гинцбург подтвердил способность «омикрона» вытеснить «дельту»

Вероятно, штамм коронавируса «омикрон» вытеснит штамм «дельта», появляются сообщения, что в Южной Африке уже происходит этот процесс, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Появляются сообщения, что в Южной Африке вытесняет и довольно быстро. Поэтому все возможно», – ответил он РИА «Новости» на соответствующий вопрос.

ВОЗ предупредила о риске крайней бедности для 500 млн человек

Более 500 миллионов человек на Земле оказались на грани крайней нищеты в связи с затруднениями в работе национальных систем здравоохранения на фоне пандемии COVID-19. Такой вывод сделали Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк.

"Ситуация, в которой людям приходится оплачивать медицинские услуги из своих карманов, загоняет более полумиллиарда человек в условия крайней нищеты", – сообщается на сайте ВОЗ.