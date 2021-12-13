Средство от алкоголизма оказалось эффективным против COVID-19

Свою эффективность против коронавирусной инфекции показало известно лекарство от алкоголизма. Отмечается, что дисульфирам используют в наркологии уже около 60 лет.

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Также данный препарат снижает риск смерти от COVID-19.

— Препарат для лечения алкогольной зависимости дисульфирам можно использовать в качестве средства лечения COVID-19, — следует из данных исследования специалистов Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы.

Эффективность препарата может быть связана с тем, что он подавляет выработку фермента, который участвует в метаболизме этанола. В таком случае он может ослабить симптомы тяжелой формы COVID-19, подавляя белок, участвующий в гипервоспалении, передает газета «Известия» слова доктора химических наук, главного научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств имени В.А. Потемкина ЮУрГУ Марии Гришиной.

— Однако сейчас эффективность и безопасность данного лекарства и еще десятков других исследуются за рубежом, и окончательных данных пока нет, — подчеркнул заведующий базовой кафедрой органической химии ИОХ имени Н.Д. Зелинского РАН в НИУ ВШЭ Игорь Свитанько.