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24 минуты назад

Средство от алкоголизма оказалось эффективным против COVID-19

Свою эффективность против коронавирусной инфекции показало известно лекарство от алкоголизма. Отмечается, что дисульфирам используют в наркологии уже около 60 лет.

Средство от алкоголизма оказалось эффективным против COVID-19
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города МосквыПресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Также данный препарат снижает риск смерти от COVID-19.

— Препарат для лечения алкогольной зависимости дисульфирам можно использовать в качестве средства лечения COVID-19, — следует из данных исследования специалистов Гарвардской медицинской школы и Бостонской детской больницы.

Эффективность препарата может быть связана с тем, что он подавляет выработку фермента, который участвует в метаболизме этанола. В таком случае он может ослабить симптомы тяжелой формы COVID-19, подавляя белок, участвующий в гипервоспалении, передает газета «Известия» слова доктора химических наук, главного научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств имени В.А. Потемкина ЮУрГУ Марии Гришиной.

— Однако сейчас эффективность и безопасность данного лекарства и еще десятков других исследуются за рубежом, и окончательных данных пока нет, — подчеркнул заведующий базовой кафедрой органической химии ИОХ имени Н.Д. Зелинского РАН в НИУ ВШЭ Игорь Свитанько.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о том, что столичные ученые Владимир и Максим Скулачевы много лет пытаются создать таблетку, способную продлить молодость. Сейчас, на основе уже существующей молекулы, они разрабатывают новый препарат, который можно будет использовать при лечении коронавируса. Он поможет врачам спасать пациентов, болеющих в тяжелой форме, справляться с так называемым цитокиновым штормом — критической воспалительной реакцией организма на вирус.

Наука,COVID-19,Мария Гришина,Максим Скулачев,Владимир Скулачев,ВШЭ,РАН,газета "Известия",
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