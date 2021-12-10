В особняке бывшего депутата районного собрания в Ростовской области Виталия Латышева прошли обыски по делу о хищении средств из регионального бюджета. По мнению следствия, Латышев присваивал себе деньги, которые выделялись на отдых малообеспеченных детей в его летних лагерях.

В доме экс-депутата нашли кресло, подлокотники которого исполнены в виде львиных голов. Интерьеры особняка выдержаны в «богатом», псевдоклассическом стиле «под старину» — красно-золотые обои, «античные» гипсовые статуи и барельефы, пять хрустальных люстр в одной из комнат, дубовые стулья в стиле ампир и картины в позолоченных рамах. На одной из них Латышев изображен в реалистической манере.