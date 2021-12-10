В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
15 минут назад

Гипсовые статуи, золотые люстры. Как выглядит особняк бывшего депутата Латышева

В особняке бывшего депутата районного собрания в Ростовской области Виталия Латышева прошли обыски по делу о хищении средств из регионального бюджета. По мнению следствия, Латышев присваивал себе деньги, которые выделялись на отдых малообеспеченных детей в его летних лагерях.

В особняке бывшего депутата районного собрания в Ростовской области Виталия Латышева прошли обыски по делу о хищении средств из регионального бюджета
1/8 В особняке бывшего депутата районного собрания в Ростовской области Виталия Латышева прошли обыски по делу о хищении средств из регионального бюджета
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
По мнению следствия, Латышев присваивал себе деньги, которые выделялись на отдых малообеспеченных детей в его летних лагерях
2/8 По мнению следствия, Латышев присваивал себе деньги, которые выделялись на отдых малообеспеченных детей в его летних лагерях
Фото: РИА Новости
В доме экс-депутата нашли кресло, подлокотники которого исполнены в виде львиных голов
3/8 В доме экс-депутата нашли кресло, подлокотники которого исполнены в виде львиных голов
Фото: РИА Новости
Интерьеры особняка выдержаны в «богатом», псевдоклассическом стиле «под старину» — красно-золотые обои, «античные» гипсовые статуи и барельефы, пять хрустальных люстр в одной из комнат, дубовые стулья в стиле ампир и картины в позолоченных рамах
4/8 Интерьеры особняка выдержаны в «богатом», псевдоклассическом стиле «под старину» — красно-золотые обои, «античные» гипсовые статуи и барельефы, пять хрустальных люстр в одной из комнат, дубовые стулья в стиле ампир и картины в позолоченных рамах
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
На одной из них Латышев изображен в реалистической манере
5/8 На одной из них Латышев изображен в реалистической манере
Фото: РИА Новости
Отдельное внимание на себя обращают барочные зеркала, мраморный камин со статуями держащихся за голову девушек, стоящая внутри этого же камина маленькая Венера Милосская, дорогой паркет, ванная на золоченых львиных лапах, лепнина на потолках и небольшой бассейн в форме гроба
6/8 Отдельное внимание на себя обращают барочные зеркала, мраморный камин со статуями держащихся за голову девушек, стоящая внутри этого же камина маленькая Венера Милосская, дорогой паркет, ванная на золоченых львиных лапах, лепнина на потолках и небольшой бассейн в форме гроба
Фото: РИА Новости
Интерьер дома экс-депутата Виталия Латышева
7/8 Интерьер дома экс-депутата Виталия Латышева
Фото: РИА Новости
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Экс-депутат Виталий Латышев
8/8 Экс-депутат Виталий Латышев
Фото: РИА Новости

В доме экс-депутата нашли кресло, подлокотники которого исполнены в виде львиных голов. Интерьеры особняка выдержаны в «богатом», псевдоклассическом стиле «под старину» — красно-золотые обои, «античные» гипсовые статуи и барельефы, пять хрустальных люстр в одной из комнат, дубовые стулья в стиле ампир и картины в позолоченных рамах. На одной из них Латышев изображен в реалистической манере.

Отдельное внимание на себя обращают барочные зеркала, мраморный камин со статуями держащихся за голову девушек, стоящая внутри этого же камина маленькая Венера Милосская, дорогой паркет, ванная на золоченых львиных лапах, лепнина на потолках и небольшой бассейн в форме гроба.

Общество,Фото,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители