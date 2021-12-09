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11 минут назад

Пока вы в маске: названа самая безопасная вакцина

Рамблер собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Вакцину «Спутник V» назвали самой безопасной в мире

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» названа самой безопасной и эффективной вакциной в мире. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире", — подчеркнул он. В интервью «Известиям» Дмитриев напомнил, что было проведено исследование, которое доказало, что отечественная вакцина «Спутник V» эффективна на 98 процентов. "Это означает, что люди, вакцинированные «Спутником V», защищены в 130 раз лучше от смерти от коронавируса, нежели непривитые. Это высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались", — добавил он.

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В центре Гамалеи объяснили невозможность победить коронавирус

Коронавирус не получится победить, потому что он относится к группе зооантропонозных инфекций, то есть распространяется и среди животных, особенно среди летучих мышей. Невозможность исчезновения COVID-19 из популяции объяснил доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает Ura.ru. «То есть человек может получить его [вирус] и от животных, и от человека. Если мы полностью подавим SARS-CoV-2, не значит, что инфекция исчезнет. Она где-то притаится и потом снова к нам вернется от животных», — сообщил Альтштейн. Он добавил, что пытаться искоренить COVID-19 бесполезно. Вирусолог объяснил, что в человеческую популяцию не сможет, например, вернуться оспа обезьян, потому что при каждом последнем заражении вирус будет ослабевать и его передача прекратится.

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Названы основные симптомы омикрон-штамма

Основными симптомами при заражении омикрон-штаммом коронавируса являются выраженная слабость, температура, головная боль, кашель и снижение аппетита. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в интервью РИА Новости. «В настоящее время по анализу течения заболевания можно сказать, что, в первую очередь, у большинства больных отмечается выраженная слабость или усталость, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, головные боли, снижение аппетита, кашель», — отметила Руженцова.

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Роспотребнадзор назвал преобладающий в стране штамм коронавируса

Вариант коронавируса «дельта» продолжает преобладать в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «На сегодняшний день в Российской Федерации продолжает преобладать вариант «дельта», – передает РИА «Новости» слова Поповой на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям. «Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. <...> Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода», – передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора.

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Подсчитаны мировые потери населения от пандемии коронавируса

В результате пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году в 37 развитых странах мира в общей сложности было потеряно 28 миллионов лет жизни граждан. Исследование международной группы демографов опубликовано в британском научном журнале The BMJ. Наибольшие такие потери оказались в России, Болгарии, Латвии, США и Польше. Согласно данным исследования, рекордные показатели именно в этих странах обеспечила высокая смертность от вируса среди людей относительно молодого возраста. Отмечается, что основой для расчетов и анализа стали данные по 37 развитым странам, которые доступны в международной базе данных о смертности человека The Human Mortality Database.

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Общество,Видео,Анатолий Альтштейн,Кирилл Дмитриев,Анна Попова,Российский фонд прямых инвестиций,Роспотребнадзор,РИА Ura.ru,газета "Известия",Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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