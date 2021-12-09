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1 час назад

Вакцину «Спутник V» назвали самой безопасной

В РФПИ раскрыли процент защиты от смерти среди привитых «Спутником V»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» названа самой безопасной и эффективной вакциной в мире. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

— Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире, — подчеркнул он.

В интервью «Известиям» Дмитриев напомнил, что было проведено исследование, которое доказало, что отечественная вакцина «Спутник V» эффективна на 98 процентов.

— Это означает, что люди, вакцинированные «Спутником V», защищены в 130 раз лучше от смерти от коронавируса, нежели непривитые. Это высочайший уровень защиты среди пяти вакцин, которые тестировались, — добавил он.

Кроме этого, Дмитриев упомянул то, что эффективность данной вакцины длится дольше, если сравнивать ее с другими вакцинами. Также у нее наблюдается значительно меньше побочных эффектов.

29 ноября в РФПИ сообщили, что Центр Гамалеи приступил к адаптации вакцин от коронавируса к штамму «омикрон». Новая версия «Спутника V» при необходимости может быть готова к массовому производству через 45 дней, уточнили в фонде. Несколько сотен миллионов бустеров «Спутника» против нового варианта могут быть выведены на международный рынок к 20 февраля 2022 года.

Наука и техника,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,газета "Известия",
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