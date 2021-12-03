От «Девочки Коля» до «Вечного канцлера»

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель поцеловались во время семейной фотосессии с приглашенными гостями на саммите G7 в Биаррице, 2019 год

Ангела Меркель, председатель партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) держит на руках детеныша пингвина по имени Хельмут во время своего визита в Зоопарк Ганновера, 2002 год

«За 16 лет, которые я провела в должности канцлера, было много вызовов, которые наложили на меня отпечаток в человеческом и политическом плане", - произнесла Меркель во время своей торжественной речи.

Ангела Меркель пришла в политику в далеком 1989 году, в эпоху масштабных перемен в жизни Германии. За свою долгую политическую карьеру она занимала должность министра, была лидером оппозиции и председателем партии ХДС. В 2005 году Меркель стала первой женщиной-канцлером Германии. СМИ называли ее «Девочкой Коля», коллеги по партии «Мамочкой», а партнеры по ЕС «Мадам нет». В конце концов она заслужила прозвище «Вечный канцлер» и тотальное уважение во всем мире.