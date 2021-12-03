От «Девочки Коля» до «Вечного канцлера»

Торжественная церемония, посвященная проводам канцлера Германии Ангелы Меркель с поста главы правительства, прошла в Берлине, во внутреннем дворе Министерства обороны ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости.
«За 16 лет, которые я провела в должности канцлера, было много вызовов, которые наложили на меня отпечаток в человеческом и политическом плане", - произнесла Меркель во время своей торжественной речи.
Ангела Меркель пришла в политику в далеком 1989 году, в эпоху масштабных перемен в жизни Германии. За свою долгую политическую карьеру она занимала должность министра, была лидером оппозиции и председателем партии ХДС. В 2005 году Меркель стала первой женщиной-канцлером Германии. СМИ называли ее «Девочкой Коля», коллеги по партии «Мамочкой», а партнеры по ЕС «Мадам нет». В конце концов она заслужила прозвище «Вечный канцлер» и тотальное уважение во всем мире.
Путь Ангелы Меркель в большой политике в галерее от «Рамблера».