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1 час назад

От «Девочки Коля» до «Вечного канцлера»

Торжественная церемония, посвященная проводам канцлера Германии Ангелы Меркель с поста главы правительства, прошла в Берлине, во внутреннем дворе Министерства обороны ФРГ. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр по делам женщин и молодежи Ангела Меркель, 1991 год
1/19 Министр по делам женщин и молодежи Ангела Меркель, 1991 год
Фото: Reuters
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Министр окружающей среды Германии Ангела Меркель стоит рядом с огромной лягушкой по имени Гюнтер Кастенфрош из детского телешоу в Бонне, 1998 год
2/19 Министр окружающей среды Германии Ангела Меркель стоит рядом с огромной лягушкой по имени Гюнтер Кастенфрош из детского телешоу в Бонне, 1998 год
Фото: Reuters
Ангела Меркель дует в альпин во время посещения сельскохозяйственной ярмарки Gruene Woche в Берлине, 2001 год
3/19 Ангела Меркель дует в альпин во время посещения сельскохозяйственной ярмарки Gruene Woche в Берлине, 2001 год
Фото: Reuters
Ангела Меркель, лидер консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), после ее вступительной речи на 14-м общем партийном собрании ХДС в Дрездене, 2001 год
4/19 Ангела Меркель, лидер консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), после ее вступительной речи на 14-м общем партийном собрании ХДС в Дрездене, 2001 год
Фото: Reuters
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Ангела Меркель пьет пиво во время посещения знаменитого монастыря Андексы в южной Баварии, 2002 год
5/19 Ангела Меркель пьет пиво во время посещения знаменитого монастыря Андексы в южной Баварии, 2002 год
Фото: Reuters
Ангела Меркель, председатель партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) держит на руках детеныша пингвина по имени Хельмут во время своего визита в Зоопарк Ганновера, 2002 год
6/19 Ангела Меркель, председатель партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) держит на руках детеныша пингвина по имени Хельмут во время своего визита в Зоопарк Ганновера, 2002 год
Фото: Reuters
Министр внутренних дел Франции Николя Саркози и лидер ХДС Германии Ангела Меркель после пресс-конференции в Париже, 2005 год
7/19 Министр внутренних дел Франции Николя Саркози и лидер ХДС Германии Ангела Меркель после пресс-конференции в Париже, 2005 год
Фото: Reuters
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Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Христианско-демократического союза Германии Меркель в посольстве России в Берлине, 2005 год
8/19 Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Христианско-демократического союза Германии Меркель в посольстве России в Берлине, 2005 год
Фото: Reuters
Предвыборный плакат в Германии. Ангела Меркель и Герхард Шредер, 2005 год
9/19 Предвыборный плакат в Германии. Ангела Меркель и Герхард Шредер, 2005 год
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель (справа налево) во время встречи в резиденции "Бочаров Ручей". На снимке слева - лабрадор президента Кони, 2007 год
10/19 Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель (справа налево) во время встречи в резиденции "Бочаров Ручей". На снимке слева - лабрадор президента Кони, 2007 год
Фото: ТАСС
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Ангела Меркель на первой полосе газеты Bild, 2005 год
11/19 Ангела Меркель на первой полосе газеты Bild, 2005 год
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Дмитрий Медведев во время неформального обеда в ресторане "Шпатенхаус ан дер Опер", 2009 год
12/19 Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Дмитрий Медведев во время неформального обеда в ресторане "Шпатенхаус ан дер Опер", 2009 год
Фото: ТАСС
Канцлер Ангела Меркель с букетом цветов. Меркель стала первой женщиной-федеральным канцлером и одновременно самым молодым федеральным канцлером за всю историю ФРГ, 2005 год
13/19 Канцлер Ангела Меркель с букетом цветов. Меркель стала первой женщиной-федеральным канцлером и одновременно самым молодым федеральным канцлером за всю историю ФРГ, 2005 год
Фото: Reuters
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Барак Обама приветствует канцлера Германии Ангелу Меркель на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, 2010 год
14/19 Барак Обама приветствует канцлера Германии Ангелу Меркель на саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, 2010 год
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель поцеловались во время семейной фотосессии с приглашенными гостями на саммите G7 в Биаррице, 2019 год
15/19 Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель поцеловались во время семейной фотосессии с приглашенными гостями на саммите G7 в Биаррице, 2019 год
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует президента Франции Эммануэля Макрона в начале саммита по Ливии в Берлине, 2020 год
16/19 Канцлер Германии Ангела Меркель приветствует президента Франции Эммануэля Макрона в начале саммита по Ливии в Берлине, 2020 год
Фото: Reuters
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Федеральный канцлер Ангела Меркель покормила попугаев в парке Марлоу, 2021 год
17/19 Федеральный канцлер Ангела Меркель покормила попугаев в парке Марлоу, 2021 год
Фото: Reuters
Президент США Джо Байден и Ангела Меркель во время встречи в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 2021 год
18/19 Президент США Джо Байден и Ангела Меркель во время встречи в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, 2021 год
Фото: globallookpress.com
Торжественная церемония в честь ухода Ангелы Меркель с поста канцлера, 2 декабря 2021 года
19/19 Торжественная церемония в честь ухода Ангелы Меркель с поста канцлера, 2 декабря 2021 года
Фото: globallookpress.com

«За 16 лет, которые я провела в должности канцлера, было много вызовов, которые наложили на меня отпечаток в человеческом и политическом плане", - произнесла Меркель во время своей торжественной речи.

Ангела Меркель пришла в политику в далеком 1989 году, в эпоху масштабных перемен в жизни Германии. За свою долгую политическую карьеру она занимала должность министра, была лидером оппозиции и председателем партии ХДС. В 2005 году Меркель стала первой женщиной-канцлером Германии. СМИ называли ее «Девочкой Коля», коллеги по партии «Мамочкой», а партнеры по ЕС «Мадам нет». В конце концов она заслужила прозвище «Вечный канцлер» и тотальное уважение во всем мире.

Путь Ангелы Меркель в большой политике в галерее от «Рамблера».

Общество,Фото,Ангела Меркель,ЕС,
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