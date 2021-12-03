Лондонский музей естествознания объявил 25 претендентов на престижную премию Wildlife Photographer of the Year в номинации «Выбор народа». В шорт-лист попали в том числе фото сурикатов, которые «встают в позу», объятий дельфина с биологами и снимок детеныша гигантского муравьеда, путешествующего автостопом на спине матери.

Организаторы конкурса отобрали 25 лучших снимков из более 50 тысяч заявок. В выборе финалиста может поучаствовать любой пользователь. Для этого надо проголосовать за понравившийся снимок на сайте музея. Голосование продлится до 2 февраля 2022 года, победитель станет известен 9 февраля. Первое место займет один из снимков, второе разделят четыре участника.