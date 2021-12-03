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1 час назад

Позы сурикатов и автостоп муравьеда: лучшие фото дикой природы

Лондонский музей естествознания объявил 25 претендентов на престижную премию Wildlife Photographer of the Year в номинации «Выбор народа». В шорт-лист попали в том числе фото сурикатов, которые «встают в позу», объятий дельфина с биологами и снимок детеныша гигантского муравьеда, путешествующего автостопом на спине матери.

«Прыжок» (Карл Самитч, Австрия)
1/25 «Прыжок» (Карл Самитч, Австрия)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
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«Сурикаты принимают позу» (Томас Песчак, Германия/Южная Африка)
2/25 «Сурикаты принимают позу» (Томас Песчак, Германия/Южная Африка)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
«Надежда на сгоревшей плантации» (Джо-Энн Макартур, Канада)
3/25 «Надежда на сгоревшей плантации» (Джо-Энн Макартур, Канада)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
«Танцы в снегу» (Цян Го, Китай)
4/25 «Танцы в снегу» (Цян Го, Китай)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
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«Строительство ящика для яиц» (Хавьер Аснар Гонсалес де Руэда, Испания)
5/25 «Строительство ящика для яиц» (Хавьер Аснар Гонсалес де Руэда, Испания)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
«Дыхание песца» (Марко Гайотти, Италия)
6/25 «Дыхание песца» (Марко Гайотти, Италия)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
«Жизнь в черно-белом» (Лукас Бустаманте, Эквадор)
7/25 «Жизнь в черно-белом» (Лукас Бустаманте, Эквадор)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
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«Все вместе» (Ли Данг, США)
8/25 «Все вместе» (Ли Данг, США)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
«Объятие дельфина» (Хайме Рохо, Испания)
9/25 «Объятие дельфина» (Хайме Рохо, Испания)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
«Орел и медведь» (Йерун Хукендейк, Нидерланды)
10/25 «Орел и медведь» (Йерун Хукендейк, Нидерланды)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
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«Задний двор дрозда» (Яна Лессманн, Германия)
11/25 «Задний двор дрозда» (Яна Лессманн, Германия)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
«Игра в прятки» (Мишель Ван Ноппен, Нидерланды)
12/25 «Игра в прятки» (Мишель Ван Ноппен, Нидерланды)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
«Укрытие от дождя» (Эшли МакКорд, США)
13/25 «Укрытие от дождя» (Эшли МакКорд, США)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
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«Совместная жизнь» (Дхритимана Мукерджи, Индия)
14/25 «Совместная жизнь» (Дхритимана Мукерджи, Индия)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
«Детеныш рыси облизывается» (Антонио Либана Наварро, Испания)
15/25 «Детеныш рыси облизывается» (Антонио Либана Наварро, Испания)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
«Барракуды» (Юнг Сен Ву, Тайвань)
16/25 «Барракуды» (Юнг Сен Ву, Тайвань)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
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«Объятия обезьян» (Чжан Цян, Китай)
17/25 «Объятия обезьян» (Чжан Цян, Китай)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
«Идет ледяной медведь…» (Энди Скиллен, Великобритания)
18/25 «Идет ледяной медведь…» (Энди Скиллен, Великобритания)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
«Будущее в ее руках» (Жоан де ла Мальла, Испания)
19/25 «Будущее в ее руках» (Жоан де ла Мальла, Испания)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
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«Ягуар пепла» (Эрнане Джуниор, Бразилия)
20/25 «Ягуар пепла» (Эрнане Джуниор, Бразилия)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
«Узы любви» (Питер Делани, Ирландия/Южная Африка)
21/25 «Узы любви» (Питер Делани, Ирландия/Южная Африка)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
«Держись рядом» (Максим Алиага, Франция)
22/25 «Держись рядом» (Максим Алиага, Франция)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
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«Автостоп» (Вим ван ден Хеевер, Южная Африка)
23/25 «Автостоп» (Вим ван ден Хеевер, Южная Африка)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
«Совместная работа» (Минхуэй Юань, Китай)
24/25 «Совместная работа» (Минхуэй Юань, Китай)
Фото: Wildlife Photographer of the Year
«Ледяное озеро» (Кристиано Вендрамин, Италия)
25/25 «Ледяное озеро» (Кристиано Вендрамин, Италия)
Фото: Wildlife Photographer of the Year

Организаторы конкурса отобрали 25 лучших снимков из более 50 тысяч заявок. В выборе финалиста может поучаствовать любой пользователь. Для этого надо проголосовать за понравившийся снимок на сайте музея. Голосование продлится до 2 февраля 2022 года, победитель станет известен 9 февраля. Первое место займет один из снимков, второе разделят четыре участника.

Отдельно лучшие снимки дикой природы выбирает судейская коллегия музея. Из всех поступивших заявок жюри определят 100 финалистов. Эксперты назовут абсолютного победителя конкурса (в прошлом году им стал российский фотограф Сергей Горшков) и лауреатов в различных категориях.

Общество,Фото,Сергей Горшков,
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