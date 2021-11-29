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В Минздраве объяснили облысение после COVID

Елена Прошина
1 час назад

Первую российскую классификацию кожных поражений при СOVID-19 дополнили еще одним пунктом — алопецией, которая возникает сразу из-за ряда причин. Как рассказал в беседе с газетой «Известия» главный внештатный специалист по дерматовенерологии Минздрава РФ Николай Потекаев, облысение после коронавируса встречается в 40% случаев.

В Минздраве объяснили облысение после COVID
Фото: ТАССТАСС

«Оно возникает в среднем через семь-восемь, иногда 12 недель после выздоровления. Пациент уже вышел на работу и вдруг обращает внимание, что волосы начинают выпадать. Причём очень активно», — отметил эксперт.

По словам эксперта, причин для выпадения волос сразу несколько. В первую очередь, у 91% больных алопецией во время госпитализации с COVID-19 отмечалась высокая температура, которая провоцирует алопецию, а общая интоксикация организма при коронавирусе дополнительно влияет на рост волос. Кроме того, цитокины способы вызвать голодание волосяных фолликулов. Еще одной причиной может быть ангиит — воспаление стенок сосудов, которые снабжают кровью кожу головы и волосяные луковицы.

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Как отметил Потекаев, лечение при постковидной алопеции такое же, как и при обычном выпадении волос — восстановление кровоснабжения волосяных луковиц и их подпитка.
Общество,Николай Потекаев,Минздрав РФ,МИД,газета "Известия",
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