В Минздраве объяснили облысение после COVID

Первую российскую классификацию кожных поражений при СOVID-19 дополнили еще одним пунктом — алопецией, которая возникает сразу из-за ряда причин. Как рассказал в беседе с газетой « Известия » главный внештатный специалист по дерматовенерологии Минздрава РФ Николай Потекаев , облысение после коронавируса встречается в 40% случаев.

«Оно возникает в среднем через семь-восемь, иногда 12 недель после выздоровления. Пациент уже вышел на работу и вдруг обращает внимание, что волосы начинают выпадать. Причём очень активно», — отметил эксперт.

По словам эксперта, причин для выпадения волос сразу несколько. В первую очередь, у 91% больных алопецией во время госпитализации с COVID-19 отмечалась высокая температура, которая провоцирует алопецию, а общая интоксикация организма при коронавирусе дополнительно влияет на рост волос. Кроме того, цитокины способы вызвать голодание волосяных фолликулов. Еще одной причиной может быть ангиит — воспаление стенок сосудов, которые снабжают кровью кожу головы и волосяные луковицы.