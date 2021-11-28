Роспотребнадзор отреагировал на сообщение о появлении «омикрона» в РФ

Новый штамм «омикрон» в России на сегодня не обнаружен. Об этом заявил эксперт ЦНИИ Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.
Заявление об отсутствии в стране предполагаемо опасного штамма сделал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«По состоянию на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен», - сказал ученый.
Хафизов отметил, что микробиологи ведут активную работу по секвенированию геномов коронавируса. Они работают с пациентами, посещавшими в последнее время зарубежные страны.
Ранее в Совете Федерации заявили о появлении штамма «омикрон» в России. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что его завезли в Россию из Египта.