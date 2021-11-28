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Роспотребнадзор отреагировал на сообщение о появлении «омикрона» в РФ

Майк Габриелян
21 минуту назад

Новый штамм «омикрон» в России на сегодня не обнаружен. Об этом заявил эксперт ЦНИИ Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

Роспотребнадзор отреагировал на сообщение о появлении «омикрона» в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Заявление об отсутствии в стране предполагаемо опасного штамма сделал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«По состоянию на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен», - сказал ученый.

Хафизов отметил, что микробиологи ведут активную работу по секвенированию геномов коронавируса. Они работают с пациентами, посещавшими в последнее время зарубежные страны.

Ранее в Совете Федерации заявили о появлении штамма «омикрон» в России. Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что его завезли в Россию из Египта.

Ученые: Китаю грозит «колоссальная вспышка» COVID-19

Общество,Камиль Хафизов,Роспотребнадзор,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
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