Роспотребнадзор отреагировал на сообщение о появлении «омикрона» в РФ

Новый штамм «омикрон» в России на сегодня не обнаружен. Об этом заявил эксперт ЦНИИ Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

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Заявление об отсутствии в стране предполагаемо опасного штамма сделал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«По состоянию на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен», - сказал ученый.

Хафизов отметил, что микробиологи ведут активную работу по секвенированию геномов коронавируса. Они работают с пациентами, посещавшими в последнее время зарубежные страны.