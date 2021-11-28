В Совфеде заявили о появлении штамма «омикрон» в России

Член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» уже есть в России, передает РИА «Новости».
По словам сенатора, источником его распространения могут быть граждане, посетившие Египет.
26 ноября ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса как «омикрон». В организации считают, что он может быть более опасным по сравнению с предшественниками. Его выявили в странах на юге Африки, в частности в Ботсване и ЮАР, а позже - в Гонконге, Израиле и странах ЕС.