В Совфеде заявили о появлении штамма «омикрон» в России

26 ноября ВОЗ обозначила новый штамм коронавируса как «омикрон». В организации считают, что он может быть более опасным по сравнению с предшественниками. Его выявили в странах на юге Африки, в частности в Ботсване и ЮАР, а позже - в Гонконге, Израиле и странах ЕС.