«К коллапсу не привело»: власти Татарстана о QR-кодах в транспорте

Пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Татарстан Наиля Клевлеева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что общественный транспорт в первый день введения QR-кодов работал нормально.

«Ни к какому коллапсу не привело. Все работало, я сама в общественном транспорте ехала, все нормально, спокойно, люди адекватные, они были готовы. Может, какие-то единичные случаи были, но люди знали, что с сегодняшнего дня только по QR-кодам проезд в общественном транспорте», — сказала она.

Пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Наиля Клевлеева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что детей из общественного транспорта республики, где с сегодняшнего дня проверяют QR-коды, высаживают только если у кондуктора есть сомнения по поводу возраста.

«У нас, во-первых, это касается только проезда 18+ по QR-кодам. Остальное — это только если у кондуктора возник вопрос, если нет 18 лет, то есть бывают такие, некоторые семнадцатилетние, пятнадцатилетние взросло выглядят. У них любой какой-то документ должен быть, допустим, копия паспорта или фотография. Я сегодня ехала, тоже попросили QR-код, девушка показала на телефоне фотографию с первой страницы паспорта, то есть она несовершеннолетняя — все», — сказала она.

Ранее в соцсетях жители Татарстана пожаловались на то, что кондукторы высаживали детей, у которых не было удостоверения личности. Так, местный житель Линар Нигматуллин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что его дочь, которая учится в девятом классе, высадили из троллейбуса из-за «отсутствия QR-кода». По словам мужчины, документов, подтверждающих возраст, у девочки с собой не было.

Пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Наиля Клевлеева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что беременные женщины были предупреждены о введении с сегодняшнего дня QR-кодов в общественном транспорте республики, поэтому их будут высаживать также, как и остальных людей.

«Вы знаете, это ведь касается всех. Беременная, небеременная, есть QR-код — ты поедешь, нет QR-кода — тебя высаживают. Нет разделения беременным. Все беременные знали, все небеременные знали, все, кто старше 18 лет, знают. Все знают, что только по QR-кодам, ну, вот такое решение. Это же не просто так, это сложная эпидемиологическая ситуация, не просто так это все придумали и решили вот такое», — сказала она.

Ранее в сообществе «Казань Онлайн. Главный Казанский паблик» в социальной сети «ВКонтакте» местный житель Ренат Муталлапов пожаловался на то, что его жену, находящуюся на восьмом месяце беременности, высадили из автобуса из-за отсутствия QR-кода. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что жена не хотела рисковать, а потому не стала делать прививку от коронавируса.

В столице Татарстана в первый день действия новых антиковидных ограничений продолжаются проверки в общественном транспорте.

По информации муниципального предприятия "Метроэлектротранс", ближе к полудню количество пассажиров, которых высадили из салонов троллейбусов и трамваев, достигло 786 человек. Для двоих пассажиров понадобилось вызывать наряды полиции, еще 18 не стали дожидаться правоохранителей и вышли из транспорта самостоятельно.

- В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком - 7 человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и 4 человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом, - добавили в компании.

Напомним, дополнительные ограничения, связанные с коронавирусом, были введены постановлением правительства Татарстана 17 ноября и начали действовать с сегодняшнего дня. В соответствии с нормами, проезд в общественном транспорте возможен только при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни, либо наличии противопоказаний к вакцинации.

В Казани, где 22 ноября заработала система QR-кодов в общественном транспорте, два контролёра подверглись нападению недовольных пассажиров. Одному проверяющему пассажир брызнул в лицо перцовым баллончиком. В результате нападения второго у контролёра оказался сломан нос. В обоих случаях причиной нападения послужила проверка у пассажиров QR-кодов, передаёт «Реальное время» со ссылкой на главу Ассоциации АТП Татарстана Сергея Темлякова.

Уточняется, что первый пассажир ударил контролёра в лицо и брызнул из перцового баллончика в ответ на просьбу предъявить QR-код. Инцидент произошёл в автобусе, следующем по 31-му маршруту. Отмечается, что от осмотра медиками пострадавший отказался, госпитализация ему не потребовалась.

Второе нападение произошло в автобусе № 43, сообщает Telegram-канал «ВТП/В Татарстане Поймут». Мужчина без QR-кода ударил в лицо женщину-контролёра, сломав ей нос. Нападавший убежал, пострадавшей оказали медицинскую помощь.