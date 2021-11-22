«К коллапсу не привело»: власти Татарстана о QR-кодах в транспорте

Пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства республики Татарстан Наиля Клевлеева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что общественный транспорт в первый день введения QR-кодов работал нормально.
«Ни к какому коллапсу не привело. Все работало, я сама в общественном транспорте ехала, все нормально, спокойно, люди адекватные, они были готовы. Может, какие-то единичные случаи были, но люди знали, что с сегодняшнего дня только по QR-кодам проезд в общественном транспорте», — сказала она.
Пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Наиля Клевлеева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что детей из общественного транспорта республики, где с сегодняшнего дня проверяют QR-коды, высаживают только если у кондуктора есть сомнения по поводу возраста.
«У нас, во-первых, это касается только проезда 18+ по QR-кодам. Остальное — это только если у кондуктора возник вопрос, если нет 18 лет, то есть бывают такие, некоторые семнадцатилетние, пятнадцатилетние взросло выглядят. У них любой какой-то документ должен быть, допустим, копия паспорта или фотография. Я сегодня ехала, тоже попросили QR-код, девушка показала на телефоне фотографию с первой страницы паспорта, то есть она несовершеннолетняя — все», — сказала она.
Ранее в соцсетях жители Татарстана пожаловались на то, что кондукторы высаживали детей, у которых не было удостоверения личности. Так, местный житель Линар Нигматуллин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что его дочь, которая учится в девятом классе, высадили из троллейбуса из-за «отсутствия QR-кода». По словам мужчины, документов, подтверждающих возраст, у девочки с собой не было.
Пресс-секретарь министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Наиля Клевлеева в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что беременные женщины были предупреждены о введении с сегодняшнего дня QR-кодов в общественном транспорте республики, поэтому их будут высаживать также, как и остальных людей.
«Вы знаете, это ведь касается всех. Беременная, небеременная, есть QR-код — ты поедешь, нет QR-кода — тебя высаживают. Нет разделения беременным. Все беременные знали, все небеременные знали, все, кто старше 18 лет, знают. Все знают, что только по QR-кодам, ну, вот такое решение. Это же не просто так, это сложная эпидемиологическая ситуация, не просто так это все придумали и решили вот такое», — сказала она.
Ранее в сообществе «Казань Онлайн. Главный Казанский паблик» в социальной сети «ВКонтакте» местный житель Ренат Муталлапов пожаловался на то, что его жену, находящуюся на восьмом месяце беременности, высадили из автобуса из-за отсутствия QR-кода. В беседе с «Газетой.Ru» он рассказал, что жена не хотела рисковать, а потому не стала делать прививку от коронавируса.
В столице Татарстана в первый день действия новых антиковидных ограничений продолжаются проверки в общественном транспорте.
По информации муниципального предприятия "Метроэлектротранс", ближе к полудню количество пассажиров, которых высадили из салонов троллейбусов и трамваев, достигло 786 человек. Для двоих пассажиров понадобилось вызывать наряды полиции, еще 18 не стали дожидаться правоохранителей и вышли из транспорта самостоятельно.
- В метрополитене трех конфликтных пассажиров передали полиции, 126 человек пытались пройти без QR-кода, недействительные коды оказались у 11 жителей, с истекшим сроком - 7 человек. 96 пассажиров пытались пройти по справкам с вакциной первого компонента и 4 человека с двумя прививками, но с отсутствующим QR-кодом, - добавили в компании.
Напомним, дополнительные ограничения, связанные с коронавирусом, были введены постановлением правительства Татарстана 17 ноября и начали действовать с сегодняшнего дня. В соответствии с нормами, проезд в общественном транспорте возможен только при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни, либо наличии противопоказаний к вакцинации.
В Казани, где 22 ноября заработала система QR-кодов в общественном транспорте, два контролёра подверглись нападению недовольных пассажиров. Одному проверяющему пассажир брызнул в лицо перцовым баллончиком. В результате нападения второго у контролёра оказался сломан нос. В обоих случаях причиной нападения послужила проверка у пассажиров QR-кодов, передаёт «Реальное время» со ссылкой на главу Ассоциации АТП Татарстана Сергея Темлякова.
Уточняется, что первый пассажир ударил контролёра в лицо и брызнул из перцового баллончика в ответ на просьбу предъявить QR-код. Инцидент произошёл в автобусе, следующем по 31-му маршруту. Отмечается, что от осмотра медиками пострадавший отказался, госпитализация ему не потребовалась.
Второе нападение произошло в автобусе № 43, сообщает Telegram-канал «ВТП/В Татарстане Поймут». Мужчина без QR-кода ударил в лицо женщину-контролёра, сломав ей нос. Нападавший убежал, пострадавшей оказали медицинскую помощь.
По фактам обоих нападений проводится проверка.
Пассажир автобуса в Казани напал на кондуктора с кулаками и брызнул в лицо перцовым баллончиком. Об этом сообщает Telegram-канал «ВТП | ВТатарстанеПоймут», в распоряжении которого оказалась снятая камерой видеонаблюдения запись из салона общественного транспорта.
По данным СМИ, молодой человек пытался проехать по чужому проездному билету, и отказался оплатить свой проезд и предъявить QR-код. Он также не подчинился требованиям сотрудника городского транспорта покинуть салон, задерживая отправление автобуса. Вместо этого пассажир накинулся на кондуктора с кулаками и распылил газовый баллончик.
В Казани из-за введения QR-кодов в общественном транспорте цены на такси увеличились. Теперь жителям города, чтобы добраться до работы и обратно, нужно потратить тысячу рублей, сообщает Telegram-канал «ВТП| ВТатарстанеПоймут».
Цена за маршрут от проспекта Победы до Северного вокзала, длина которого около 15 километров, составляет 500 рублей.
На опубликованных кадрах местный житель говорит, что не придет на работу из-за высокой цены на такси. Он подчеркивает, что его работодатель в курсе ситуации.
Казанский таксист в разговоре с NEWS.ru на условиях анонимности опроверг резкий рост стоимости поездок 22 ноября, когда в Татарстане официально ввели систему QR-кодов в общественном транспорте. Собеседник отметил, что критического повышения цен, по его мнению, не было и, «по большому счёту, получился обычный понедельник, если судить по утру».
Непонятно, почему СМИ так раздувают. Кто-то, где-то заскринил необычно высокий ценник и понеслась, хотя там же через несколько минут цена упала на 30%. Как обычно, большой стихийный спрос с 7 до 8 часов утра, потом на спад идёт. Может кто-то заработает на 20-30% больше и всё. Никакого кратного увеличения заработка не будет. Такси это очень конкурентная среда, это надо понимать, — подчеркнул спикер.
Водитель добавил, что никто из его пассажиров не жаловался на введение QR-кодов в общественном транспорте. Он отметил, что заказов «больше, но не намного».
Нет, не будут вводить [QR-коды в такси Татарстана], если мозг у кого-то там есть. В прошлом году в Москве вводили, ничего хорошего не получилось, — подытожил таксист.
Стоимость поездки в казанском такси утром 22 ноября, с 08:00 до 09:00, увеличилась примерно в два раза, рассказала NEWS.ru жительница столицы Татарстана Елена. Она отметила, что поездка от Московского района до микрорайона Юдино обошлась ей в 500 рублей вместо прежних 250 рублей. Информация о резком росте стоимости поездки в такси появилась в СМИ после введения системы QR-кодов в общественном транспорте Татарстана.
Систему QR-кодов в общественном транспорте Татарстана отменят в случае улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации с COVID-19, рассказали NEWS.ru в пресс-службе президента республики. Представители властей региона отметили, что ограничения могут снять «исходя из ситуации».
В постановлении, которое было подписано, говорится о том, что все ограничения, которые действуют в республике, действуют до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Исходя из ситуации, да, [QR-коды в общественном транспорте могут отменить], — рассказали в пресс-службе президента Татарстана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил ситуацию с введением и проверками QR-кодов на транспорте в Татарстане, передает РИА Новости.
"В данном случае этот регион использует те особые полномочия, которые на фоне пандемии регионам предоставлены. Разумеется, подобные решения не могут реализовываться без определенных проблем на начальном этапе", – заявил представитель Кремля.
Песков выразил надежду на стабилизацию обстановки в регионе и отметил, что данная мера служит обеспечению безопасности здоровья граждан.