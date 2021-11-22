Напавший на кондуктора пассажир автобуса в Казани попал на видео

Пассажир автобуса в Казани напал на кондуктора с кулаками и брызнул в лицо перцовым баллончиком. Об этом сообщает Telegram-канал «ВТП | ВТатарстанеПоймут», в распоряжении которого оказалась снятая камерой видеонаблюдения запись из салона общественного транспорта.

По данным СМИ, молодой человек пытался проехать по чужому проездному билету, и отказался оплатить свой проезд и предъявить QR-код. Он также не подчинился требованиям сотрудника городского транспорта покинуть салон, задерживая отправление автобуса. Вместо этого пассажир накинулся на кондуктора с кулаками и распылил газовый баллончик.