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Напавший на кондуктора пассажир автобуса в Казани попал на видео

Александр Кузьмин
16 минут назад

Пассажир автобуса в Казани напал на кондуктора с кулаками и брызнул в лицо перцовым баллончиком. Об этом сообщает Telegram-канал «ВТП | ВТатарстанеПоймут», в распоряжении которого оказалась снятая камерой видеонаблюдения запись из салона общественного транспорта.

По данным СМИ, молодой человек пытался проехать по чужому проездному билету, и отказался оплатить свой проезд и предъявить QR-код. Он также не подчинился требованиям сотрудника городского транспорта покинуть салон, задерживая отправление автобуса. Вместо этого пассажир накинулся на кондуктора с кулаками и распылил газовый баллончик.

Напомним, с понедельника в Татарстане действует система проверки QR-кодов, их обязаны предъявлять пассажиры наземного общественного транспорта и метро.

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