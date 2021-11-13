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Петрушевская отказалась от госнаграды из-за нападок на «Мемориал»

Ювелина Бернст
47 минут назад

Писательница и драматург Людмила Петрушевская отказалась от звания лауреата Государственной премии после подачи прокуратурой иска в суд с требованием ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» (по решению Минюста РФ признан иностранным агентом). Об этом она рассказала в Facebook.

Петрушевская отказалась от госнаграды из-за нападок на «Мемориал»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Писательница отметила, что для нее «Мемориал» связан с памятью о репрессированных и заключенных, а также пострадавших в советские годы.

«Пусть на меня снова заводят дело об оскорблении президента. Я отказываюсь от звания лауреата Государственной премии», —написала Петрушевская.

При этом звание лауреата Государственной премии Петрушевская именно за пьесу «Московский хор», посвященную памяти тех, кто не вернулся из лагерей.

В поддержку организации ранее выступила дочь пресс-секретаря президента Елизавета Пескова. Она заявила, что деятельность «Мемориал» «оправдана и необходима». Организация более 30 лет занимается «чрезвычайно важным» вопросом исторического наследия России, и «остается наедятся на честное расследование и объективное решение», отметила она.

Генпрокуратура подала иск в Верховный суд РФ с требованием ликвидировать «Международный Мемориал» из-за неоднократного нарушения закона об «иностранных агентах» - организация не маркировала свои материалы.

Общество,Елизавета Пескова,Людмила Петрушевская,Минюст РФ,Мемориал,Генпрокуратура РФ,
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