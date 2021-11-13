Дочь Пескова поддержала «Мемориал» после требования закрыть НКО

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова заявила в сторис на своей странице в Instagram, что деятельность межрегионального правозащитного центра «Мемориал» (внесен в реестр иноагентов) «оправдана и необходима».
Пескова написала, что данная организация более 30 лет занимается «чрезвычайно важным» вопросом исторического наследия России.
«Сейчас, когда иск уже подан, остается наедятся на честное расследование и объективное решение», — добавила она.
Генпрокуратура подала иск в Верховный суд РФ с требованием ликвидировать «Международный Мемориал» из-за неоднократного нарушения закона об «иностранных агентах» - организация не маркировала свои материалы.