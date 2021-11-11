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Тарковский, тюрьма, потеря зрения: умерла Валентина Малявина

Газета.Ru
50 минут назад

В возрасте 80 лет ушла из жизни заслуженная артистка России Валентина Малявина — ее не стало еще 30 октября, однако обнародована эта информация была лишь 10 ноября. О причинах смерти актрисы не сообщается, но, согласно ее бывшему мужу Александру Збруеву, последние годы Малявина провела в специализированном доме престарелых.

Валентина Малявина в роли Аси и Анатолий Кузнецов в роли Павла в художественном фильме «Утренние поезда», 1964 год
1/12 Валентина Малявина в роли Аси и Анатолий Кузнецов в роли Павла в художественном фильме «Утренние поезда», 1964 год
Фото: РИА «Новости»
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Валентина Малявина, 1964 год
2/12 Валентина Малявина, 1964 год
Фото: Борис Виленкин, Георгий Тер-Ованесов/ТАСС
Валентина Малявина и Евгений Жариков в кадре из фильма «Иваново детство» (1962)
3/12 Валентина Малявина и Евгений Жариков в кадре из фильма «Иваново детство» (1962)
Фото: Global Look Press
Валентина Малявина, 1963 год
4/12 Валентина Малявина, 1963 год
Фото: РИА «Новости»
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Валентина Малявина в кадре из фильма «Иваново детство» (1962)
5/12 Валентина Малявина в кадре из фильма «Иваново детство» (1962)
Фото: Global Look Press
6/12 
Валентина Малявина в роли Аси и Анатолий Кузнецов в роли Павла в художественном фильме «Утренние поезда», 1964 год
7/12 Валентина Малявина в роли Аси и Анатолий Кузнецов в роли Павла в художественном фильме «Утренние поезда», 1964 год
Фото: РИА «Новости»
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Валентина Малявина в кадре из фильма «Иваново детство» (1962)
8/12 Валентина Малявина в кадре из фильма «Иваново детство» (1962)
Фото: Global Look Press
Артисты Валентина Малявина в роли Аси Богдановой и Лев Прыгунов в роли Севы в кинофильме «Утренние поезда», 1964 год
9/12 Артисты Валентина Малявина в роли Аси Богдановой и Лев Прыгунов в роли Севы в кинофильме «Утренние поезда», 1964 год
Фото: РИА «Новости»
Сцена из спектакля по пьесе Ярослава Ивашкевича «Лето в Ноане». В роли Соланж - Валентина Малявина, в роли Шопена - Евгений Карельских. Государственный академический театр им. Е. Вахтангова, 1976 год
10/12 Сцена из спектакля по пьесе Ярослава Ивашкевича «Лето в Ноане». В роли Соланж - Валентина Малявина, в роли Шопена - Евгений Карельских. Государственный академический театр им. Е. Вахтангова, 1976 год
Фото: Владимир Акимов/РИА «Новости»
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Валентина Малявина (Корина) и Вячеслав Шалевич (Штефан Валериу) в сцене из спектакля «Игра в каникулы», 1972 год
11/12 Валентина Малявина (Корина) и Вячеслав Шалевич (Штефан Валериу) в сцене из спектакля «Игра в каникулы», 1972 год
Фото: Валентин Мастюков/ТАСС
Актриса Валентина Малявина во время завершения композиции обелиска в честь 10-летия появления на российском телеэкране первой латиноамериканской «мыльной оперы» «Рабыня Изаура», 1998 год
12/12 Актриса Валентина Малявина во время завершения композиции обелиска в честь 10-летия появления на российском телеэкране первой латиноамериканской «мыльной оперы» «Рабыня Изаура», 1998 год
Фото: Алексей Перекашкин/ТАСС

Артистка известна по ролям в фильмах «Иваново детство» Андрея Тарковского, «Урок литературы», «Король-олень» и других. Кроме того, она являлась звездой Театра им. Вахтангова и «Ленкома».

В 1983 — 1988 гг. Малявина сидела в тюрьме: ее признали виновной в убийстве гражданского мужа Станислава Жданько, сама актриса опровергала причастность к произошедшему. После выхода на свободу она вернулась к работе. В 2001 году Малявина в результате полученной травмы потеряла зрение.

Общество,Фото,Станислав Жданько,Валентина Малявина,Александр Збруев,Андрей Тарковский,
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