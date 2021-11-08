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Пока вы в маске: типичные симптомы COVID-19 изменились

Семён Капранов
34 минуты назад

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Роспотребнадзор: Симптомы COVID-19 стали чаще напоминать грипп и ОРВИ

Симптомы коронавируса все больше напоминают грипп и ОРВИ. Об изменении типичных симптомов заболевания РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная. По ее словам, подавляющее большинство пациентов с COVID-19 страдают от насморка и боли в горле. В то же время потеря обоняния и вкуса отошли на второй план, отметила специалист. Она подчеркнула, что в 30-50 процентах случаев заражения в дебюте болезни начали встречаться диарея и прочие проблемы с желудочно-кишечным трактом.

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В России начали выдавать новый сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19

Новый сертификат о полученной прививке против коронавируса или о перенесенном заболевании граждане Российской Федерации могут получить с понедельника, 8 ноября. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией". Настоящий приказ вступает в силу с 8 ноября 2021 года", — утверждается в документе. Новый сертификат будет создаваться автоматически в электронном формате на русском и английском языках. Это должно произойти не позднее чем через три дня после вакцинации. Сертификаты старого образца должны быть переоформлены до 1 марта 2022 года.

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Терапевт назвала сроки повышенной температуры при COVID-19

Во время COVID-19 повышенная температура может держаться до десяти дней. Такой срок назвала врач-терапевт Елена Черненко, сообщает «Доктор Питер». «Очень важно понимать, сбивается ли [температура] она и идет ли на уменьшение. Если она к седьмому-восьмому дню нарастает, необходим срочный осмотр врача и возможна госпитализация», — рассказала медик. По ее словам, при этом стабильная температура выше 38 градусов на седьмой-восьмой день у тех, кто не страдает хроническими заболеваниями, не говорит об опасности. При таком состоянии нужно сбивать температуру при помощи жаропонижающих, подчеркнула Черненко.

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Пять регионов России продлили нерабочие дни из-за COVID-19

Несмотря на завершение общероссийского локдауна, пять регионов России остались на карантине из-за сложной эпидситуации. Режим нерабочих дней завершился по всей стране, но в пяти российских регионах граждане вынуждены остаться дома. Власти Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областей продлили локдаун еще на неделю, а в Смоленской области ограничения будут действовать до среды, 10 ноября. В Москве неоднократно заявляли, что продлевать ковидные каникулы не планируют, и призывали не верить подобным слухам. В итоге столица, как и еще 80 регионов России, сняла большую часть ограничений, начиная с понедельника, 8 ноября. Взамен ограничений на работу власти многих регионов ввели QR-коды для посещения ресторанов, развлекательных и спортивных мероприятий.

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В Москве рассказали о некоторых ограничениях по коронавирусу

С понедельника, 8 ноября, в Москве вступают в силу некоторые коронавирусные ограничения, целью которых является улучшение эпидемической обстановки в столице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. С 8 ноября приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан. Блокировка социальных карт не коснётся граждан, переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка соцкарт будет осуществляться сразу после вакцинации первым компонентом. Также сохраняется правило, по которому предприятия должны перевести не менее 30% работников на удалёнку.

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Общество,Видео,Елена Черненко,Роспотребнадзор,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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