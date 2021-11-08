Пока вы в маске: типичные симптомы COVID-19 изменились

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Симптомы коронавируса все больше напоминают грипп и ОРВИ. Об изменении типичных симптомов заболевания РИА Новости рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н., профессор Наталья Пшеничная. По ее словам, подавляющее большинство пациентов с COVID-19 страдают от насморка и боли в горле. В то же время потеря обоняния и вкуса отошли на второй план, отметила специалист. Она подчеркнула, что в 30-50 процентах случаев заражения в дебюте болезни начали встречаться диарея и прочие проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Новый сертификат о полученной прививке против коронавируса или о перенесенном заболевании граждане Российской Федерации могут получить с понедельника, 8 ноября. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. "Утвердить форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией". Настоящий приказ вступает в силу с 8 ноября 2021 года", — утверждается в документе. Новый сертификат будет создаваться автоматически в электронном формате на русском и английском языках. Это должно произойти не позднее чем через три дня после вакцинации. Сертификаты старого образца должны быть переоформлены до 1 марта 2022 года.
Во время COVID-19 повышенная температура может держаться до десяти дней. Такой срок назвала врач-терапевт Елена Черненко, сообщает «Доктор Питер». «Очень важно понимать, сбивается ли [температура] она и идет ли на уменьшение. Если она к седьмому-восьмому дню нарастает, необходим срочный осмотр врача и возможна госпитализация», — рассказала медик. По ее словам, при этом стабильная температура выше 38 градусов на седьмой-восьмой день у тех, кто не страдает хроническими заболеваниями, не говорит об опасности. При таком состоянии нужно сбивать температуру при помощи жаропонижающих, подчеркнула Черненко.
Несмотря на завершение общероссийского локдауна, пять регионов России остались на карантине из-за сложной эпидситуации. Режим нерабочих дней завершился по всей стране, но в пяти российских регионах граждане вынуждены остаться дома. Власти Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областей продлили локдаун еще на неделю, а в Смоленской области ограничения будут действовать до среды, 10 ноября. В Москве неоднократно заявляли, что продлевать ковидные каникулы не планируют, и призывали не верить подобным слухам. В итоге столица, как и еще 80 регионов России, сняла большую часть ограничений, начиная с понедельника, 8 ноября. Взамен ограничений на работу власти многих регионов ввели QR-коды для посещения ресторанов, развлекательных и спортивных мероприятий.
С понедельника, 8 ноября, в Москве вступают в силу некоторые коронавирусные ограничения, целью которых является улучшение эпидемической обстановки в столице. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы. С 8 ноября приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан. Блокировка социальных карт не коснётся граждан, переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка соцкарт будет осуществляться сразу после вакцинации первым компонентом. Также сохраняется правило, по которому предприятия должны перевести не менее 30% работников на удалёнку.