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Лучшие образы звезд на гала-вечере LACMA Art+Film

Газета.Ru
1 час назад

Мероприятие проходит под патронажем Леонардо ДиКаприо, спонсируется — домом Gucci. Сам актер на ковровой дорожке не появился, однако по числу других звезд масштаб вечеринки соответствовал доковидным временам.

Сальма Хайек, Джаред Лето, Ева Лонгория
1/21 Сальма Хайек, Джаред Лето, Ева Лонгория
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
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Пэрис Хилтон и Картер Реум
2/21 Пэрис Хилтон и Картер Реум
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
Майли Сайрус
3/21 Майли Сайрус
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
4/21 Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
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Джоди Тёрнер-Смит
5/21 Джоди Тёрнер-Смит
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
Эль Фаннинг
6/21 Эль Фаннинг
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
Серена Уильямс
7/21 Серена Уильямс
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
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Дакота Джонсон
8/21 Дакота Джонсон
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
Lil Nas X
9/21 Lil Nas X
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
Дайан Китон
10/21 Дайан Китон
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
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Хейли Бибер
11/21 Хейли Бибер
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
Джаред Лето
12/21 Джаред Лето
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
Джефф Безос и Лорен Санчес
13/21 Джефф Безос и Лорен Санчес
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
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Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер
14/21 Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
Оливия Уайлд
15/21 Оливия Уайлд
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
Билли Айлиш
16/21 Билли Айлиш
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
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Стивен Спилберг и Кейт Кэпшоу
17/21 Стивен Спилберг и Кейт Кэпшоу
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
Ева Лонгория
18/21 Ева Лонгория
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
Лесли Манн и Джадд Апатоу
19/21 Лесли Манн и Джадд Апатоу
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
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Сиенна Миллер
20/21 Сиенна Миллер
Фото: Mario Anzuoni/Reuters
Кирстен Данст
21/21 Кирстен Данст
Фото: Mario Anzuoni/Reuters

Торжество посетили актриса Сальма Хайек с мужем Франсуа-Анри Пино, светская львица Пэрис Хилтон с женихом Картером Реумом, актер Бенедикт Камбербэтч с женой Софи Хантер, миллиардер Джефф Безос с подругой Лорен Санчес, теннисистка Серена Уильямс с супругом Алексисом Оганяном, режиссер Стивен Спилберг с женой актрисой Кейт Кэпшоу и другие.

Гости LACMA Art + Film 2021 и их образы, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Общество,Фото,Алексис Оганян,Кейт Кэпшоу,Софи Хантер,Бенедикт Камбербэтч,Джефф Безос,Пэрис Хилтон,Стивен Спилберг,Сальма Хайек,Серена Уильямс,Леонардо ДиКаприо,Газета.Ru,
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