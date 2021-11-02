Пока вы в маске: российская рыба принесла в Китай порцию коронавируса

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Китайская таможня обнаружиа ковид на упаковке рыбы из России

Китайская таможенная служба с помощью ПЦР-тестирования обнаружила ковид на упаковке импортируемой замороженной горбуши от российской компании «Заря» (Камчатский край). Предприятию запрещено оформлять накладные на рыбную продукцию в течение пяти недель, передает «Камчатка Информ» со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.Коронавирус обнаружили еще 27 октября на двух упаковках, тогда запрет на прием российской рыбы был предварительно введен на неделю.Примечательно, что это уже не первый подобный случай.

Назван смертельно опасный симптом ковида

Тяжесть течения коронавируса изменилась в худшую сторону из-за штамма «дельта». Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов. «Течение болезни изменилось, потому что сейчас, в основном, стал штамм "дельта" доминировать. А болезнь вызванная этим штаммом протекает тяжелее. Сокращается инкубационный период, быстрее наступает пневмония. Болеть стали в более молодом возрасте, даже школьники», - сообщил медик. По наблюдениям врача, самое тяжелое течение COVID-19 начинается тогда, когда у человека падает температура. «Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти. Будьте внимательны, если 36 и меньше - это самые тяжелые больные», - предупредил Жемчугов.

ЕС выразил надежду на расследование Россией случаев торговли COVID-сертификатами

Евросоюз выразил надежду, что Россия будет расследовать случаи торговли COVID-сертификатами, в том числе европейского образца. Об этом заявили в представительстве ЕС в России, передает РБК. «Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них», — отметили там. В представительстве напомнили, что фальсификация документов запрещена и влечет за собой наказание, предусмотренное законодательством страны.

Врач назвал запрещенные для лечения коронавируса дома препараты

Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников назвал препараты, которые запрещено применять для лечения коронавируса дома. Об этом он написал в своем Facebook. Так, при лечении болезни дома нельзя применять антибиотики. «На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут», — пояснил он. Также при амбулаторном лечении не стоит употреблять антикоагулянты, антиагреганты и противовирусные препараты. В последней группе пока нет лекарств, пригодных для лечения на амбулаторном этапе, а ремдесивир доступен лишь в стационаре.

Вирусолог спрогнозировал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России