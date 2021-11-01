Тяжесть течения коронавируса изменилась в худшую сторону из-за штамма «дельта». Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Течение болезни изменилось, потому что сейчас, в основном, стал штамм "дельта" доминировать. А болезнь вызванная этим штаммом протекает тяжелее. Сокращается инкубационный период, быстрее наступает пневмония. Болеть стали в более молодом возрасте, даже школьники», - сообщил медик.

По наблюдениям врача, самое тяжелое течение COVID-19 начинается тогда, когда у человека падает температура.

«Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти. Будьте внимательны, если 36 и меньше - это самые тяжелые больные», - предупредил Жемчугов.

Он также рассказал, что температура тела зависит от силы организма, от его потенциала. Но влияет на температуру человека еще и состоянием гормональной системы, в первую очередь - щитовидной железы, половых гормонов и надпочечников.

«Если температура понижена, это значит, что организм не справляется с токсинами и с ответом на инфекцию. Этим пациентам требуется индивидуальный подход, нужно применение специальных препаратов, которые повышают резистентность. У них еще может быть пониженное давление. Даже если всегда была гипертоническая болезнь, нужно откорректировать еще гипотензивной терапией», - объяснил эксперт.

Врач добавил, что когда болезнь протекает в легкой форме, то у человека «обычная температура». При этом он подчеркнул, что использовать для измерения температуры нужно только ртутный термометр, поскольку он «самый точный, в отличие от всех остальных - бесконтактных, электронных».

«Три раза измеренная температура по пять минут - не менее - это основание, чтобы принимать меры в сочетании с клиникой. Если человек бледный, с синюшными губами, еще это сопровождается пониженным давлением, то это очень тревожный симптом. Нужно сделать все с анализами, особенно если нет признаков инфекции», - дал свои рекомендации Владислав Жемчугов.

В то же время специалист предупредил, что в условиях большого количества обращений «система первичной сортировки не справляется с дифференциацией», и часто, если нет высокой температуры, «на людей не обращают внимания, говорят прийти через неделю».