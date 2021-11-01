Пока вы в маске: врач сообщила о главной ошибке при COVID

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Медведев рассказал о борьбе с COVID-19 в мире в своей статье

Пандемия COVID-19 обострила серьёзные глобальные угрозы и потребовала от мирового сообщества новых усилий по обеспечению безопасности. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье «Шесть уроков одной пандемии», опубликованной в «Российской газете». В частности, по мнению Медведева, кризис обострил проблему кибербезопасности: в виртуальное пространство всё активнее переходит организованная преступность, террористические и экстремистские структуры. Это представляет собой серьёзную угрозу для безопасности многих государств, подчеркнул зампред Совета безопасности. Это требует от мирового сообщества принятия новых законов и международных конвенций о противодействии терроризму и преступности в виртуальном пространстве. «С сожалением приходится признать: работа в этом направлении идёт слишком медленно. За прошедший год существенного прогресса достичь так и не удалось», — указал Медведев.

Иммунолог: россиянам придётся вакцинировать детей от COVID

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крюков заявил, что вакцинация детей и подростков от ковида — необходимость, которую российскому обществу предстоит принять. Он добавил, что детям и подросткам будут при вакцинации вводить «разбавленный вариант» «Спутника V» — вакцину «Спутник М». Об этом сообщает URA.RU. «Препарат «Спутник М» будет зарегистрирован в начале ноября этого года. Решено резко снизить дозу — для подростков она будет снижена в пять раз и для детей — в десять. Это напрямую будет влиять на иммуногенность», — рассказал Крюков. Эксперт отметил, что эффективность новой вакцины косвенно подтверждается со слов одного из разработчиков. По словам иммунолога, гуморальный иммунитет после такой вакцинации будет значительно слабее, чем после вакцинации «взрослыми» дозами «Спутника V».

Врач назвала «катастрофу» при лечении COVID-19

Врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа заявила, что самолечение при коронавирусе является катастрофой, передает радио Sputnik. Медик объяснила, что в каждом лечении присутствует стадия «окна» — неделя, когда пациент быстрее выздоравливает при правильно подобранной методике. После этого процесс хронизируется, иммунитет слабеет, а интоксикация становится больше. По словам врача, иногда россияне с COVID-19 обращаются за медицинской помощью только при кризисе и слабости. Она назвала эту ситуацию катастрофой, грозящей серьезными последствиями. «Самолечение при ковиде — это катастрофа. В этой ситуации может быть очень тяжелый постковидный синдром, реакция непредсказуемая», — подчеркнула Лапа.

Привитым от COVID-19 россиянам предложили сделать скидку на проезд

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что надо предоставить 50-процентную скидку на проезд в общественном транспорте россиянам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Парламентарий уже отправил соответствующее письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова, передает RT. Власов напомнил, что в России на фоне нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в некоторых регионах ограничили не только работу коммерческих и государственных учреждений, но и сделали менее активной деятельность муниципальных предприятий общественного транспорта, стремясь привлечь большее число россиян к вакцинации. Поэтому депутат предложил привитым от COVID-19 вдвое удешевить проезд.

ТАСС: количество сделанных по всему миру прививок превысило 7 млрд