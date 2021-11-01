Врач назвала «катастрофу» при лечении COVID-19

Врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа заявила, что самолечение при коронавирусе является катастрофой, передает радио Sputnik.

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Медик объяснила, что в каждом лечении присутствует стадия «окна» — неделя, когда пациент быстрее выздоравливает при правильно подобранной методике. После этого процесс хронизируется, иммунитет слабеет, а интоксикация становится больше. По словам врача, иногда россияне с COVID-19 обращаются за медицинской помощью только при кризисе и слабости. Она назвала эту ситуацию катастрофой, грозящей серьезными последствиями.

«Самолечение при ковиде — это катастрофа. В этой ситуации может быть очень тяжелый постковидный синдром, реакция непредсказуемая», — подчеркнула Лапа.

Терапевт призвала обращаться к врачу в день появления температуры. Недостаточно соблюдать изоляцию и полоскать горло, уверена Лапа, поскольку без должного лечения невозможно спрогнозировать реакцию иммунной системы на постковидный синдром.

«С постковидным синдромом приходят лечиться, и это лечат и три месяца, и дольше, потому что там и голова болит постоянно, и ЖКТ травмирован, и почки у многих травмированы, и суставы поражены могут быть. Это последствия недолеченного ковида», —объяснила специалист.

Лапа напомнила, что вакцинация от коронавируса является специфической иммунной терапией. Она защищает от риска заражения, а также обеспечивает более мягкую форму заболевания в противном случае.