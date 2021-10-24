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Синоптики: В России началась зима

Майк Габриелян
24 минуты назад

В европейскую часть России в воскресенье, 24 октября придет зима. Об этом предупреждает Центр погоды «Фобос». Причиной станет обширный двухъядерный циклон из Северной Атлантики.

Синоптики: В России началась зима
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Холода уже нанесли первый удар.

«Минувшей ночью на Русском Севере ударили морозцы до -5…-10°, а местами на Кольском полуострове (Алакуртти) было почти -15», - отмечают синоптики.

Высокие сугробы 17-21 см образовались в Мурманской области (Перевал), в Архангельской области (Холмогоры), в Карелии (Энгозеро), в республике Коми (Мутный материк). Местами припорошило Вологодскую и Ленинградскую области.

В Москве грядущая ночь станет самой холодной в октябре, отметил метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, похолодает до 3 градусов, на дорогах появится лед. Дневная температура воздуха в столице составит +3.. +5, сообщает РИА «Новости».

Также образуется гололедица в Центральной России, Черноземье, на севере Пермского края. Толщина ледяной корки составит от 0,5 мм до 4 мм.

В ночь на вторник зона гололедицы станет интенсивнее и больше по площади, вместе с холодом она будет смещаться на восток Европейской России.

Ранее синоптики рассказали, какой будет зима в 2021/2022 году.

Общество,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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