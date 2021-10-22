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Красноярские полицейские сняли видео по мотивам «Игры в кальмара»

Александр Кузьмин
36 минут назад

В ГИБДД Красноярского края сняли видео по мотивам сериала «Игра в кальмара». Ролик посвящен теме безопасности пешеходов, с отсылкой к южнокорейской многосерийной драме. Запись появилась в распоряжении телеканала «360».

В ней обыгрывается одна из игр на выживание «Красный свет – зеленый свет», уточняет канал.

В конце сентября красноярские полицейские опубликовали ролик о безопасности детей. Он был снят в стиле хоррора. Ключевая идея заключалась в том, что не все злоумышленники, которые способны навредить детям, выглядят не как монстры.

Общество,Видео,ГИБДД,
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