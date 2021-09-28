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Полицейские сняли ролик про ведьму из чащи и тысячелетнего кровопийцу

Александр Кузьмин
36 минут назад

Российские полицейские сняли социальный ролик в стиле фильмов ужасов. Видео опубликовано на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Его главными героями стали «ведьма из лесной чащи», «тысячелетний кровопийца граф» и «сумасшедший клоун». Но по мнению правоохранителей, не этих пугающих созданий стоит боятся россиянам.

«Может быть, до дрожи и холодной испарины вас напугает наш последний гость – настоящий гвоздь программы? НАСТОЯЩИЙ в самом прямом смысле. Потому что не все монстры носят костюмы», – говорится в сообщении ведомства.

На заключительных кадрах перед зрителем предстает обычный мужчина, который протягивает конфету.

«Мы просто хотим, чтобы вы и ваши близкие были бдительнее и осторожнее», – раскрывают свой замысел красноярские полицейские.

Ранее МВД России выпустило ролик о мошенниках, который вызвал у публики неоднозначную реакцию.

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