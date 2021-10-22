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Пока вы в маске: почему дети стали болеть COVID-19 в тяжелой форме

Семён Капранов
1 час назад

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Инфекционист объяснил тяжелые случаи COVID-19 у детей

Коронавирус изменился, и это привело к тому, что дети стали болеть COVID-19 в тяжелой форме. Об этом заявил врач-педиатр и инфекционист Евгений Тимаков в эфире стрима RT. По его словам, коронавирус стал плотнее и более цепко соединяться с нашим рецептором. Так, если раньше дети заражались инфекцией в кругу семьи, а в школе случаев инфицирования почти не было, то сейчас ситуация изменилась.

«Раньше нужна была большая вирусная нагрузка, а сейчас маленькая, чтобы эта маленькая противная доза вируса соединилась с рецептором», — объяснил специалист.

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Появились подробности о выявленных в России случаях варианта COVID-19 AY.4.2

Разновидность штамма COVID-19 «дельта» AY4.2, которую обнаружили на территории России, была зафиксирована Роспотребнадзором в Твери и в Санкт-Петербурге. При этом ведомство могло не учесть погрешности работы алгоритма по изучению штаммов, считает инфекционист, сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич. Такие подробности о новой линии она раскрыла в беседе с «Коммерсантом». Инфекционист объяснила, что в стране выявили три случая заражения AY4.2: два из них в Твери и один в Санкт-Петербурге, последний был секвенирован в октябре, когда новая линия не могла циркулировать. Алгоритм PANGO мог не учесть ключевых мутаций, отмечает она.

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В российском регионе власти введут QR-коды раньше заявленного

В Свердловской области QR-коды для посещения общественных мест введут раньше заявленного времени — с 30 октября. Об этом на брифинге сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков, его цитирует ТАСС. По его словам, ввести электронный документ в российском регионе для доступа в общественные места планировалось с 8 ноября.

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Ученые обнаружили сезонность в распространении коронавируса

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal), Испания обнаружили у коронавируса признаки сезонности. Об этом пишет журнал Nature Computational Science. С помощью цифрового моделирования ученые изучили связь между климатом и заболеваемостью COVID-19 в разных точках планеты. Они проанализировали темпы распространения коронавируса в 162 странах на ранней стадии пандемии и обнаружили, что более высокие темпы передачи вируса связаны с более низкими температурами и влажностью. По мере их повышения волны пандемии ослабевали. Однако эта закономерность характерна для первой и третьей волн, а во время второй, которая пришлась на летнее время, она нарушилась. Авторы исследования связывают это с влиянием других факторов, например, туризма. Вместе с тем они уверены, что COVID-19 имеет характерные свойства сезонных инфекций, таких как грипп.

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Лидеры ЕС призвали ускорить признание COVID-сертификатов третьих стран

По итогам первого дня саммита в Брюсселе, лидеры стран Европейского Союза призвали ускорить признание COVID-сертификатов третьих стран, сообщает Reuters. "В свете развития эпидемиологической ситуации Евросовет призывает к дальнейшей координации для облегчения свободного передвижения внутри ЕС и поездок в ЕС Евросовет также призывает Европейскую комиссию активизировать работу с третьими странами по взаимному признанию сертификатов", - указано в итоговой декларации. Ранее стало известно, что Россия собирается подать заявку на присоединение к системе COVID-сертификатов ЕС. В Европейской комиссии уточнили, что на данном этапе Россия представила свой проект технического "чек-листа", который требуется от любой страны, желающей присоединиться к системе электронных COVID-сертификатов ЕС.

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Общество,Евгений Тимаков,Павел Креков,Европейский совет,Роспотребнадзор,Еврокомиссия,ЕС,Reuters,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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