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Ученые обнаружили сезонность в распространении коронавируса

Lenta.ru
33 минуты назад

Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal), Испания обнаружили у коронавируса признаки сезонности. Об этом пишет журнал Nature Computational Science.

Обнаружена сезонность в распространении коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

С помощью цифрового моделирования ученые изучили связь между климатом и заболеваемостью COVID-19 в разных точках планеты. Они проанализировали темпы распространения коронавируса в 162 странах на ранней стадии пандемии и обнаружили, что более высокие темпы передачи вируса связаны с более низкими температурами и влажностью. По мере их повышения волны пандемии ослабевали.

Однако эта закономерность характерна для первой и третьей волн, а во время второй, которая пришлась на летнее время, она нарушилась. Авторы исследования связывают это с влиянием других факторов, например, туризма. Вместе с тем они уверены, что COVID-19 имеет характерные свойства сезонных инфекций, таких как грипп.

Кроме того, исследование подтвердило, что коронавирус в основном передается по воздуху, и в этом тоже играет роль сезонность — при низкой влажности размер частиц аэрозолей уменьшается и вирус распространяется быстрее.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предрек, что население через полтора-два года может потерять восприимчивость к COVID-19. По его мнению, у детей, которые заражаются коронавирусом сейчас, формируется иммунитет. Специалист подчеркнул, что поколение, которое в дальнейшим будет расти с COVID-19, воспримет его как обычный сезонный коронавирус.

Наука и техника,Евгений Тимаков,
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